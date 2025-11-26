賴總統：中國併吞台灣劇本 最具威脅不是「武力」是「放棄」

賴總統今(26)日 召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。(記者田裕華攝)

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今召開國安高層會議後隨即開記者會，向國人宣示將透過「守護民主台灣國安行動方案」因應中國併吞台灣，稱霸印太的野心。賴清德強調，在中國併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是「武力」，而是「放棄」，守護民主台灣，不被強制併吞，是朝野及全體國人的共同責任。

賴總統向國人喊話說，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

賴清德說，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！」賴清德說，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但我們深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下，守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。

賴清德說，現在，國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衛機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石。「為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！」

