賴總統：保障成年公民參政權是國際社會共識

記者吳典叡／臺北報導

立法院會今（26）日三讀通過青年基本法，總統賴清德指出，保障成年公民的參政權已是國際社會的共識。預計在2年內完備相關法制，確保所有成年公民負起義務與責任時，同樣被保障選舉與被選舉權。

賴總統今日在臉書發文表示，青年是國家的未來！今天，《青年基本法》正式三讀，更納入18歲公民權，預計在2年內完備相關法制，確保所有成年公民負起義務與責任時，同樣被保障選舉與被選舉權。

賴總統說，保障成年公民的參政權已是國際社會的共識。感謝所有青年團體的努力與支持，在行政院的審慎推動與朝野黨團的合作下，我們讓臺灣趕上國際趨勢，落實對青年的承諾，確保世代正義與公民權益的保障。

同時，在「青年議題主流化」的精神下，青年基本法也法制化青年諮詢機制，強化中央與地方政府的青年參與、設置青年事務行政體系；並確立常態化的青年會報、發布青年政策白皮書的義務，要從方方面面協助青年自主、茁壯。尤其。不同世代擁有不同的公共政策觀點，法律保障的權利更應與時俱進。

賴總統強調，投資青年就是投資未來，當我們的下一代獲得重視與幫助，就會對國家社會產生更大的貢獻。青年人才多、人才好，臺灣就會愈來愈好。

