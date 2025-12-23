賴總統：全力發展國防產業 展現團結臺灣精神

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（23）日主持全社會防衛韌性委員會第6次會議時表示，面對重大天然災害、中共對臺灣及印太區域的威脅持續加劇，臺灣要全力發展國防產業、強化國防力量，向世界展現守護國家及維持現狀的堅定決心，更重要的是全民意識的培養，期盼全民一起強化因應挑戰的韌性，讓臺灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。

賴總統今日下午在總統府主持「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」。賴總統致詞指出，「全社會防衛韌性委員會」在制度、政策和資源做出許多整合，確保政府和社會各界能夠緊密協作。同時，我們和國際友盟國家積極交流，讓臺灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。

賴總統表示，在此有四點要和國人分享。第一、今年，臺灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡；然而，也看到國人堅毅不屈的精神。不論是救災人員或軍方的立即投入、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地「救災超人」的協助。不僅彰顯臺灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量。

賴總統說，第二、上週五發生的北市隨機襲擊事件造成嚴重傷亡，事發後不論是中央、地方政府或醫療體系都積極應變。再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能展現臺灣團結的精神，持續提升應變能力一起守護人民安全。

賴總統也說，第三、中共對臺灣、對印太區域的威脅持續加劇，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。上個月，提出兩大守護民主臺灣國家安全行動方案，也宣布將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算。臺灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

賴總統表示，第四、防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養。因此，政府今年出版「臺灣全民安全指引」，並且廣為發放，就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾要做好各項準備提升應變能力，一起強化臺灣因應挑戰的韌性。

賴總統在總統府主持「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」。（總統府提供）

賴總統期盼全民一起強化因應挑戰的韌性，讓臺灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。（總統府提供）