賴總統：全社會防衛韌性 要法制化

賴清德總統昨天主持總統府全社會防衛韌性委員會第六次會議表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，需要更積極讓全社會都擴大參與；全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，必須讓民間準備的工作制度化、法制化，並鼓勵每一位國人都一起投入。

賴總統表示，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴總統說，上個月他開記者會，提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期八年、總經費一點二五兆元的國防特別預算；他要再次向國人同胞說明，台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

賴總統說，他仍要提醒，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，「更積極讓全社會都擴大參與」。

賴總統也表示，要推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。今年的城鎮韌性演習，在十一個縣市辦理，但還只是初步地觸及軍民協作議題，明年的城鎮韌性演習，一定要在現有的基礎上，精進軍民整合相關訓練。

