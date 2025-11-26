賴總統：公私協力守護國人健康 提升社會韌性

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德今（27）日主持「健康臺灣推動委員會第6次委員會議」時表示，臺灣已邁入超高齡社會，長照需求急遽攀升，政府將提前啟動「長照3.0」，達成健康老化、在地安老、安寧善終的願景；另將從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，盼透過公私協力，守護國人健康，提升社會韌性。

賴總統指出，今年2月的第3次會議，曾提及應成立「健康臺灣網路學苑平台」，借重各領域專家的知識來提升國民對各項疾病的識能。現在衛福部已經建置「台灣e院」網站，共有32家醫院，涵蓋內科、婦產科、皮膚科等33個診療科別，包括主治醫師、營養師、藥師及護理師，總計超過200位提供民眾免費線上醫療諮詢。

賴總統進一步表示，民間的慈月基金會挹注資源所拍攝的「百大醫言堂」節目也在10月底上線，針對十大死因與常見疾病邀集全國最具公信力與臨床經驗的百大名醫，以深入淺出的方式傳遞正確、實用的健康知識。

賴總統提到，今天的議程，除了報告上次會議列管事項的處理情形，衛福部也將提出「長照3.0」以及「國家防疫一體政策」兩項報告。臺灣自從2007年起開始推動「長期照顧十年計畫」，18年來秉持「多元近便、在地安老」原則來廣布服務資源、擴充服務項目，讓民眾享有既方便又負擔得起的服務。尤其2017年推動「長照2.0」後，無論是長照經費、服務人力、服務人數還是長照據點，都有飛躍式的成長，臺灣的長照體系也更優質、更平價、更普及，服務滿意度高達9成，深受國人肯定。

賴總統說，我們要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能並且導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能夠更緊密整合。今天的報告將提出完整的規劃來應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成「長照3.0」健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴總統進一步指出，面對複雜多變的狀況，我們必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專家，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能守護國人健康，提升社會韌性。

總統賴清德今日主持「健康臺灣推動委員會第6次委員會議」，盼跨域協力守護國人健康，提升社會韌性。（總統府提供）

