賴總統：共創淨零轉型新局 打造臺灣韌性廊道

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（30）日主持氣候變遷對策委員會第5次委員會時表示，未來除了要繼續強化這股動能，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局；也會結合更多民間力量，逐步強化面對災害能力，建立更完整氣候調適機制，提升各城鎮韌性，在臺灣打造「韌性廊道」，因應各類型的挑戰。

賴總統今日下午在總統府主持「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。賴總統致詞指出，過去幾個月，丹娜絲颱風、樺加沙颱風接連來襲，對雲嘉南和花蓮造成嚴重災情，除了風災水患，異常的酷熱也籠罩全臺，持續到10月的高溫就是最清楚的警訊，極端氣候已經是全球的「新常態」，持續衝擊著每一個國家的社會與經濟。與此同時，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的臺灣帶來複合式的挑戰。

廣告 廣告

賴總統說，來自氣候與經濟變化的雙重壓力，政府的態度很明確，我們一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，讓臺灣成功轉型、穩健邁向世界。政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。我們要繼續強化這股動能，讓轉型的契機擴散到社會的每一個角落；因此，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，是我們加速落實階段的關鍵課題。

賴總統強調，未來，政府會結合更多民間力量，逐步強化臺灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在臺灣打造「韌性廊道」，因應各類型的挑戰。這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學及社會各界的攜手合作，共同打造一個更好、更強、更具韌性的臺灣。

賴總統今日在總統府主持「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。（總統府提供）

賴總統表示，會結合更多民間力量，逐步強化面對災害能力，建立更完整氣候調適機制，提升各城鎮韌性，在臺灣打造「韌性廊道」。（總統府提供）