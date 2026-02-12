賴總統：半導體最先進製程在台灣 戰略地位不可或缺

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位；半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前接受法新社（AFP）專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問；法新社今天刊出相關報導。

對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普政府的目標是將台灣整體供應鏈與產能的40%移轉至美國本土，讓美國在半導體晶片製造方面達到自給自足。此一說法在台灣引起一些憂慮，擔心將失去所謂的「矽盾」。若美國不須再依賴台灣的半導體產業，美方還有何動機要保護台灣對抗中國。

賴總統回應，早在台灣完成「矽盾」之前，美國就根據台灣關係法及對台六項保證提供台灣各項協助，數十年至今都未曾改變。

總統說，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。他強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

至於政府將如何確保台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位，賴總統認為，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位；半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

賴總統表示，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。

因此，總統說，台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，台灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。（編輯：謝佳珍）1150212