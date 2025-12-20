即時中心／温芸萱報導

北捷昨（19）日晚間發生投擲煙霧彈、隨機砍人的恐攻事件，共造成4死11傷，震驚社會。總統賴清德今（20）日上午9點前往台大醫院、聯醫和平及中興院區探視傷者。行政院長卓榮泰亦赴多家醫院探視傷者。上午11時，賴總統與卓揆將共同前往內政部，聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，而警政署中午12時將召開記者會說明最新情況。

北捷昨日晚間驚傳隨機砍人事件，台北車站M7、M8出口、中山商圈及誠品南西店一帶，傳出歹徒投擲煙霧彈並持刀砍人的恐怖攻擊行為，造成4人不幸身亡、11人受傷，震驚社會。

台北車站M7、M8出口、中山商圈及誠品南西店一帶，昨日傳出投擲煙霧彈並持刀砍人的恐怖攻擊行為。（圖／翻攝畫面）

賴清德今日上午展開關懷行程，9點起依序前往台大醫院、台北市立聯合醫院和平院區與中興院區，親自探視本案傷者，表達關懷與慰問之意。卓榮泰則分別前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院，以及台北馬偕紀念醫院，關心傷者病況與醫療進展。

賴清德上午在台大醫院表示，對於事件中不幸罹難的民眾，政府深表哀悼，並向家屬致上最誠摯的慰問。他同時感謝台大醫院、三軍總醫院及各大醫療院所全力投入搶救，盡最大努力守住生命。此外，賴清德也特別向案發當下挺身而出、奮勇阻止歹徒繼續攻擊的民眾表達敬意，強調這些英勇行為令人欽佩，也展現社會的溫暖力量。

針對案件調查，賴清德指出，已責成檢警調相關單位，務必針對歹徒的個人背景、犯案動機、是否涉及共犯，以及是否有人在背後指使，進行全面且深入的調查，務求釐清真相，向社會清楚交代。

同時，賴清德也強調，政府將以此次事件為重要警訊，未來在公共場所及人潮密集區域，將強化警力部署與巡邏密度，並確保快打部隊能在第一時間即時應變，發揮功能，讓民眾獲得更完善的安全保障。

卓榮泰在探視傷者時也表示，感謝醫療團隊細心照護傷者。卓揆說明，該名傷者右胸遭刺，所幸未傷及重要器官，手術後狀況穩定，心態相當正向樂觀，雖然家屬仍十分擔憂，但這樣積極的態度，有助於後續康復。

快新聞／賴總統、卓揆探視北捷案傷者 警政署12點將召開記者會

卓榮泰今日分別前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院，以及台北馬偕紀念醫院，關心傷者病況與醫療進展。（圖／民視新聞）

接著，卓榮泰進一步指出，這名傷者為誠品南西店職員，歹徒衝上二樓後，未與任何人發生口角或接觸，便直接揮刀攻擊，屬於明顯的無差別傷害行為。他強調，這起事件對社會造成巨大震撼，政府必須全面檢討相關治安與防範機制。

今日上午11時，賴清德與卓榮泰將前往內政部，聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，總統府秘書長張惇涵也將陪同出席。警政署預計於中午12時召開記者會，向外界說明最新調查進度與後續處置方向。

