賴總統：協助產業不會停 將偕閣揆下鄉溝通

賴清德總統今天(22日)接見「中華民國工業協進會」時表示，政府對產業的協助不會因台美關稅談判告一段落就停止，未來他會和行政院長卓榮泰持續到各縣市與產業溝通，了解第一線的需求。他並認為台灣經濟的穩健及韌性不只要建立在高科技產業，帶動中小微企業升級轉型、強化體質更是首要目標。

賴清德總統22日率總統府秘書長潘孟安、經濟部政務次長江文若接見「社團法人中華民國工業協進會」理事長葉政彥、「台灣省工業會」理事長周文東一行。

廣告 廣告

賴總統致詞表示，近來全球經貿環境快速變化、供應鏈重組、地緣政治風險升高，以及美國調高關稅政策，讓企業經營面臨挑戰，政府理解業者承受的壓力。

賴總統也說明政府對美關稅談判的成果與因應，不僅對等關稅從一開始32%下降到最終結果15%且不疊加，與日本、韓國、歐盟一致，台灣也是全球首個爭取到「232條款」關稅優惠待遇的國家，未來半導體及其衍生性商品將在一定額度內免稅，木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠稅率，降低了產業的不確定性，也為企業保留更大布局空間。同時，台美合作建立「台灣模式」，未來台灣企業赴美投資時，將能更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施，形成產業聚落，並透過雙向布局深化合作，創造互利雙贏的局面。

賴總統說，關稅議題完成總結只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的是企業的體質與競爭力，因此，政府提出新台幣930億元出口供應鏈支持方案、協助企業研發轉型取得外銷貸款與信用保證，並推動中小微企業多元振興發展計畫，協助企業推動數位與AI應用等。

賴總統強調，政府對產業的協助不會因關稅談判告一段落就停止，接下來他會和卓榮泰下鄉與產業溝通，了解產業的需求。賴清德：『(原音) 接下來我和卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各個產業密切溝通，瞭解第一線的需求，與業界攜手因應各項挑戰。我始終認為台灣經濟的穩定與韌性不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業升級轉型、強化體質更是我們首要的目標。』

展望未來，賴總統表示，AI新十大建設包括主權AI、國家算力中心到矽光子等關鍵技術，將使AI成為百工百業都能應用的基礎建設，他也希望工業界能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域，而政府也會作產業堅實的後盾。(編輯：宋皖媛)