賴總統：台日合作引進全光網路 促傳輸科技邁進

（中央社記者張榮祥台南12日電）總統賴清德今天宣布，國研院、國網中心、日本NTT、中華電信合作引進全光網路，以光通訊全面取代銅線網路，這項合作深化台日友誼，也將促成傳輸科技向前邁進。

賴總統今天在南科主持國網雲端算力中心啟用典禮時說，國家實驗研究院、國家高速網路與計算中心、日本NTT（日本電信電話公司）、中華電信合作引進全光網路，將大幅降低能源消耗，提高傳輸速度，這是造福全世界的重大合作方案。

賴總統同時指出，國網雲端算力中心啟用，象徵台灣將從智慧、硬體製造大國邁向人工智慧島，具有重大戰略意義，將連接海纜登陸站及貫穿台灣高速光纖網路，不僅是發展AI基礎，更是確保國家數位韌性、資安防護及通訊備援的關鍵堡壘。

總統表示，國網雲端算力中心展現世界級技術實力，建置目前台灣速度最快、效能及運算密度最高的AI超級電腦「晶創26」，向世界證明台灣不只有先進晶片製造，系統整合及超級運算領域也具備世界一流實力。

他說，國網雲端算力中心導入最先進節能技術，具備高規格耐震等設計，建置AI應用服務發展動能；這座算力中心及未來將在台南沙崙興建的AI資料中心，將成為南台灣算力心臟，且打造公私協力創新生態。

賴總統表示，迎接全球智慧化時代來臨，台灣必須推動國家政策，確保台灣下一個世代30年期間維持競爭優勢，蓬勃發展。

總統說，政府推動AI新十大建設，涵蓋算力中心、AI資料中心（主權AI）、人才培育，算力電力等4項基礎建設，另推動研發矽光子、量子運算及機器人等3項關鍵技術。

他表示，AI新十大建設3項目標，包括促成兆元產值軟體運用平台業者、幫助100萬家中小微企業導入人工智慧及提升競爭力，及建設智慧生活圈，在食衣住行娛樂等領域導入人工智慧。

賴總統說，政府2040年前將投入新台幣上千億元，帶動民間響應投資，創造15兆元產值及50萬個工作機會，讓AI新十大建設繁榮台灣，也帶動全世界經濟發展，台灣已有這樣的實力。

他表示，台南、台灣的科技廊帶已成型，正變大變強，政府將持續透過前瞻眼光創造優質就業機會，達成均衡台灣理念，邁向全面智慧化的未來。（編輯：黃名璽）1141212