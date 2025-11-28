賴總統：台灣是AI競爭參賽者 未來要成為領航者

（中央社記者張榮祥台南28日電）總統賴清德今天表示，放眼全球，AI（人工智慧）競爭已進入白熱化階段，且將大幅改變人類生活，台灣早已是參賽者，並且要有自信，在未來成為領航者。

賴總統今天下午在大台南會展中心頒獎表揚114年度總統盃AI素養爭霸賽得獎者，且勉勵台下參賽隊伍及學生不只是AI使用者，也是未來AI開路先鋒，更是未來創造者。

賴總統指出，這場競賽雖只是一小步，卻是台灣向世界宣示邁入AI世代的一大步，也是國家AI教育政策向下扎根的重要里程碑，象徵傳承與創新。

廣告 廣告

賴總統表示，台灣年輕世代科技潛力和創造力是一塊亟待挖掘的珍寶，從實作中學習AI，培養邏輯思考與創作力，在各行業蓬勃發展，為台灣人工智慧遠景作出貢獻。AI科技發展匯集許多資源及高科技競爭、教育平權及普及都比以往重要。

賴總統說，算力即國力，政府正在推動AI新十大建設和晶創台灣方案，預計2028年前培育45萬名AI綠領與跨域人才，且在15年內創造新台幣15兆元產值及50萬個新工作機會，推升台灣整體科技實力，更落實創新數位、普惠教育，縮短城鄉差距。

賴總統表示，AI教育是政府力量核心，台灣中小學AI教育目標，讓學生從小學習，接觸人工智慧模型，啟發學習興趣，培養知識基礎，讓AI教育向下扎根，為未來競爭力奠定良好基石。

賴總統說，未來政府將持續研發新一代AI學習系統，推動一人一機，深層式AI導入教學策略，為台灣中小學帶來系統性的教育升級。（編輯：黃世雅）1141128