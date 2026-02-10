賴總統：台灣與黎智英站在一起 香港經驗是沉痛警訊
（中央社記者葉素萍台北10日電）香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭判20年。總統賴清德今天說，台灣與黎智英以及所有守護自由的人們站在一起，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒大家民主自由絕非理所當然。
賴總統透過社群平台發文表示，黎智英遭香港國安法重判20年監禁。這項判決，再次證明北京宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法更淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。
他說，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過5年的羈押與長達2年的審訊，清楚顯示中國當局背棄「中英聯合聲明」，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。
賴總統說，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒大家民主自由絕非理所當然。再次呼籲北京當局，立即釋放黎智英，停止假借司法之名、行政治迫害之實，也呼籲國際社會，務必持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。
總統表示，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩，共同捍衛這份得來不易的自由生活。（編輯：萬淑彰）1150210
