賴總統：台灣願與世界同行 共築醫療韌性不缺席

（中央社記者陳婕翎台北4日電）總統賴清德今天出席全球首場世界醫師會「台北宣言」修訂公開專家會議開幕式，感謝世界醫師會支持台灣參與世衛大會及世衛組織，強調「我們準備好，也願意與國際並肩」，不會缺席共築醫療韌性。

世界醫師會（WMA）首次「台北宣言」修訂公開專家會議今天起舉行，由中華民國醫師公會全國聯合會、以色列醫師會及世界醫師會共同主辦，邀集國際醫界、學界及科技領域的重要專家學者，共同探討人工智慧（AI）與跨境資料流動下的健康資料與生物檢體倫理。

新版「台北宣言」修訂程序的首場公開專家會議具重要國際指標意義，賴總統致詞時表示，WMA是全球最重要的專業醫療組織之一，擁有擁有118個會員國，對全球衛生政策等具極深遠影響力，今天想特別感謝WMA長期以來對台灣的大力支持與多次聲援。

賴總統特別提到，WMA曾在2021年正式通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）的決議。每年在WHA開幕前夕，都會公開發表支持台灣的聲明。「對此，我要代表台灣人民致上最深的謝意。」作為醫者，深知健全醫療體系對人民、國安與社會韌性的重要性。

「我們準備好，也願意與國際社會並肩面對全球健康挑戰，並為世界做出更大的貢獻」，賴總統說，台灣樂於與世界分享經驗、共同研究、投入並培育人才，將持續積極參與全球衛生治理，並與WMA一同擴大醫療交流等，及在氣候變遷背景下共同打造具韌性的醫療體系。

賴總統說，面對人口老化、慢性疾病負擔日增以及疫情威脅等挑戰時，打造「健康台灣」刻不容緩、醫療轉型勢在必行，如運用數位科技與AI打造涵蓋全年齡、全場域的智慧健康體系，提供早期預警與及時介入，協助台灣從以治療為主的醫療模式，轉向以預防與健康促進為核心。

賴總統提到台灣正推動「AI新十大建設」，盼透過強化AI、資安與資料治理，建立國家級醫療資安體系，推動醫療資訊交換標準，建置AI應用驗證與責任制度。不論在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

賴總統指出，健康資料庫與生物資料庫的應用，是推動生技產業發展的關鍵。台灣近年積極修訂相關法規，以支持相關領域的發展，國家傳染病資料庫將於明年完工，未來將有助於促進台灣與其他國家在生技領域的更深化合作與交流。

「台北宣言」（Declaration of Taipei）發表於2016年世界醫師會大會，當時的舉辦地就是台北市，這個宣言以生物資料庫為主題，成為全球醫療史上重要的里程碑。這個宣言所揭示的研究倫理原則，正好呼應近年大數據、生物資料庫應用與AI智慧醫療的快速發展。

世界醫師會的宣言每10年會進行1次大修定，今年正好是2016年公告「台北宣言」後的第10年。WMA今年正式啟動修訂程序，並舉辦系列公開會議，台北市成為首場舉行地，象徵台北市在全球健康資料治理的核心地位。（糸編輯：陳清芳）1141204