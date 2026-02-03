賴總統：台美關稅談判成果得來不易 盼立院依法審查

（中央社記者賴于榛、葉素萍、溫貴香台北3日電）台美關稅談判底定，正等待簽協定。總統賴清德今天呼籲，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護得來不易的談判成果。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

賴總統今天舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會時表示，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為2大目標，讓台灣產業能夠更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統說，他要藉這個機會，再次感謝肩負台灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，感謝他們不眠不休的努力與付出，台灣才能如此大步地向前推進，而經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與民眾福祉，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護得來不易的談判成果。

他強調，經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界，農曆新年將至，期盼新的一年大家團結在一起，持續壯大台灣，讓台灣與世界，並肩走在繁榮興盛的道路上。（編輯：謝佳珍）1150203