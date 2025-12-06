賴總統：堅定強化自我防衛能力 維護區域和平
記者吳典叡／臺北報導
美國日前公布最新「國家安全戰略」報告，總統賴清德今（6）日表示，感謝美國將嚇阻對臺衝突列為優先事項，臺灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。
美國於美東時間12月4日公布川普政府的「國家安全戰略」（NSS），報告指出，美國以維持軍事優勢嚇阻臺海衝突為首要任務；並將維持長期對臺政策，即不支持任何片面改變臺海現狀的舉措。
賴總統今日在社群平臺X發文表示，誠摯感謝美國「國家安全戰略」將嚇阻對臺衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全；臺灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。
總統府發言人郭雅慧下午表示，針對美國國安戰略報告中，有8次提到臺灣，且美國總統川普也說不支持改變臺海現狀；從美方這次的國家安全戰略提到印太部分，有幾個關鍵訊息。
郭雅慧說，首先，很清楚地點明，中共是區域和平穩定最大的威脅來源；其次是這份國安戰略報告也提到和平要靠實力、不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。
郭雅慧指出，內容也談到日本、南韓到臺灣以及整個印太，都要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任；最後，是就整個戰略而言，最重要目標是希望能夠防止中共進犯臺灣，其背後意涵可以說是「臺灣沒事，印太就沒事」。
