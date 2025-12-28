賴總統：堅定維持現狀 盼中國尊重中華民國存在事實

賴清德總統接受三立新聞「話時代人物」節目專訪今天(28日)播出，賴總統表示，身為總統，最重要的使命就是保護國家安全、維護區域和平穩定，他不會挑釁中國，也不會向「兩蔣時代」反攻大陸，因此，堅定維持現狀，也希望中國尊重中華民國存在的事實、尊重台灣人民民主、自由、人權等生活方式、以及對等尊嚴下，來交流合作。他並提到，很可惜中國對台灣釋出的善意視而不見，希望中國能夠調整。

賴清德總統接受三立新聞「話時代人物」節目專訪於28日晚間播出。賴總統表示，中國目前發動5種威脅，對台灣的影響都很大。首先是對中華民國國家主權的威脅，比如斷交、法律戰、扭曲聯合國2758號決議文，以及軍機艦進入我領空與防空識別區等。其次是對台灣國家認同的混淆，過去在野黨稱「九二共識」是「一中各表」，但現在已不談「各表」，目前路線是「一中同表」，甚至還說「未來以身為中國人為榮」。

第三，中國不斷滲透我現役與退役軍人，吸收他們為間諜。第四，中國利用交流進行滲透與統戰目標，比如邀請我村里長、民代、社團或宗教赴中交流，並賦予他們政治任務影響台灣社會。第五，中國設立「共融」或「融合」區域，吸引台商及年輕人赴中。

賴清德指出，他身為總統，最重要的使命就是保護國家安全、維護區域和平穩定，他不會特別去挑釁中國，也不會向「兩蔣時代」反攻大陸，因此，堅定維持現狀，也希望中國能夠尊重中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主、自由、人權生活的意願，台灣很樂意跟中國進行交流合作，這是主要目標。賴清德：『(原音)只要尊重中華民國存在的事實、只要尊重台灣人民的意願、對等尊嚴、我們來交流合作，很可惜，中國都充耳不聞，這個是很可惜的，台灣的善意都已經充分展現，只是中國充耳不聞，視而不見而已，非常可惜，我希望中國能夠做一個調整。』

賴總統日前接受外媒專訪時表示，希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭時，「應考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。但遭中國國台辦質疑是信口開河、自不量力」。

對此，賴總統表示，中國也許是面子問題，所以才講這樣的話，所以他不以為意。但他認為，中國要了解台灣人民對中國是有善意的，他並舉中國歷次發生天災地變，台灣人民都會捐款，而且中國經濟發展之初，台灣人也去中國幫忙進行基礎建設，這都充分展現台灣人的善意。

賴總統指出，中國現在的經濟何嘗不是台商到中國的貢獻？賴清德並提到，台灣人一年有200多萬人次在中國幫中國發展經濟，創造數百萬就業機會「如果中國了解這點，對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度」。