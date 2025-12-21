賴總統：堅韌社會安全網 強化防救災能力

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德昨日出席後憲聯誼會會長交接典禮，肯定後備憲兵長期投入關懷弱勢，也期許每位後憲成員每年都能妥善規劃及全力參與災防及救災訓練，強化防災救援能力，並與社會各界、政府各單位建立深厚互信的合作夥伴關係，形成社會每個角落最堅實的安全網。

熱心公益精神令人敬佩

賴總統昨日前往新竹出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」致詞表示，上任後，主持過大大小小的軍事會議，深刻了解憲兵對國家的重要性，憲兵不僅維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐基石。感謝大家在軍中服役時，是三軍的模範；卸任後成立後憲，成為一個大家庭，長期投入關懷弱勢，以及淨山、捐血、節能減碳等公益活動，並協助地方警力維護治安工作；每次颱風、地震時，也都會看到大家的身影，體現「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。

賴總統指出，為了提升臺灣因應氣候變遷、地震、地緣政治變化等挑戰，去年在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，大力推動各縣市災害防治工作，整合軍民力量，將地方救援力量和漢光演習結合在一起，並印製「小橘書」新版《臺灣全民安全指引》家戶發送，當地震、颱風來臨或地緣政治發生變化時，讓每位國人都知道如何保護自己，行有餘力還可幫助別人；只有國防力量增強、全社會防衛韌性提升，國家才能更安全。

全社會防衛韌性關鍵力量

賴總統指出，後憲是全社會防衛韌性中關鍵的重要力量，深信後備軍人的價值不僅在戰時才被動員，因此以三軍統帥身分，賦予大家新的使命，希望每位後憲，每年都能妥善規劃及全力參與災防及救災訓練，強化防災救援能力，為社會服務、城市安全及地方發展注入專業力量。

賴總統說，後備力量不只存在於名冊的編制，而是真實存在社會每個角落，形成一股看不見，但卻是最堅實的安全網，跨越世代、職業、黨派立場，把整個社會緊緊地連結在一起；期盼後憲持續秉持忠貞軍風，以「永矢忠貞」精神，繼續成為社會的穩定力量、公義的行動者、全社會防衛韌性的推動者，與政府及全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全，守護我們珍視的自由民主與國人生命財產安全。

總統賴清德昨日出席後憲聯誼會會長交接典禮，強調後備憲兵是全社會防衛韌性中的關鍵力量。（總統府提供）

