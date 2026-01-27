賴總統：審預算是國會責任 不是要求府院配合的籌碼

（中央社記者葉素萍台北27日電）115年度中央政府總預算案以及行政院所提8年新台幣1.25兆元國防特別條例持續卡關。總統賴清德今天表示，希望在野黨了解，國會責任是監督、審預算，並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須配合什麼。

賴總統今天接受民視節目專訪，對於總預算一再被擋，賴總統說，最後受影響的一定是全國人民，希望在野黨「不看僧面、看佛面」，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但都是同一個國家，都有共同責任向人民負責。

廣告 廣告

賴總統說，應該讓國防特別條例付委，在野黨如果不滿意，可以刪、也可以提修正動議；對於中央政府總預算，若認為哪一個預算沒有道理，要刪就刪、要提附帶決議就可以提附帶決議，「但不能夠說統統都不審查，預算會期不審查預算，這個是我國有史以來第一次，沒有過這樣子的」，人民應該不會覺得這樣做是對的。

至於化解僵局的責任是否在賴總統身上，他說，身為總統當然有責任，也希望在野黨能夠了解，他們對國家、人民、社會也有責任，大家在責任之下，共同面對這個問題。（編輯：謝佳珍）1150127