賴總統：年改不能走回頭路

針對立法院會昨（12）日三讀停砍公教年金，行政院回應指責立法院倒行逆施，讓過去七年的年改成果功虧一簣，將導致全國納稅人填補財政缺口，政院表示會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。

賴清德總統發文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，他表示，立法院所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出沉痛代價。

他說明，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早三到四年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

行政院發言人李慧芝指出，立法院倒行逆施通過法案，讓過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院後續將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續，確保國家財政與民眾退休權益，符合世代公平正義。

李慧芝說，前總統蔡英文自2018年開始推動年金改革，修法將年資30年公教人員的退休所得替代率從67.5%逐年調降至52.5%、將年資35年公教人員的退休所得替代率從75%逐年調降至60%，依然高於OECD國家平均50.7%的所得替代率。

