賴總統：年改是為財政永續 破產風險不該下一代承擔
（中央社記者高華謙台北16日電）總統賴清德今天說，自2016年起推動年金改革，從不是否定任何人貢獻，而是為確保財政永續，公教年金制度不應因倉促修法而走回頭路，更不應把年金破產風險推給下一代承擔。
立法院會12日三讀停砍公務人員年金以及公立學校教職員年金。賴總統今天出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」時先一一介紹得獎者並表示，公務人員是國家運作基石，政府職責是要讓承擔重任者能安心投入、長久服務，因此過去4年，政府3度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。
賴總統說，自2016年起推動年金改革，從來不是否定任何人貢獻，而是出於讓制度永續、世代都領得到的核心目標，確保財政永續，這是政府對所有世代、對全民、對國家未來的共同承諾，現在公教年金制度不應因倉促修法而走回頭路，更不應把年金破產風險推給下一代承擔。
賴總統表示，相信人民都期待年金制度能在合法、合理、負責情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，並符合世代公平正義。
賴總統說，期許所有公務員面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，都能與時俱進、善用數位與AI工具，讓國家治理、對人民服務都能一步步升級，像是今年行政院人事總處與工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」 ，結合產官學界資源，培養更多具數位思維、善用科技並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更及時更貼近民眾需要。
賴總統說，恭喜所有得獎者，也要向在背後默默支持的家人致上最高敬意，讓大家一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，相信只要公共體系繼續勇敢創新，將能為台灣的未來發展打下更穩固基礎。
考試院長周弘憲說，公務員傑出貢獻獎被認為是公務界最高榮譽，今年從70名參選人及59組參選團體中，選出6組個人、6組團體獲獎，相關傑出表現與事蹟都值得推崇與效法；公務員是政府政策執行的關鍵力量，面對急劇變化的政經局勢與社會環境，必須更能懷抱同理心、勇於突破各種阻礙，勉勵所有公務員都能見賢思齊、勇於承擔，打造更具競爭力的幸福家園。
今年公務人員傑出貢獻獎的6位個人獎得獎者包括，環境部環境管理署科長謝適鴻、橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣政府衛生局長徐迺維、桃園市政府工務局科長陳翠慧、台北地檢署主任檢察官張靜薰、交通部航港局組長劉嘉洪。
傑出團體獎方面，包括新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊、農業部農田水利署、花蓮縣秀林鄉衛生所、台中榮民總醫院「卓越智慧醫院，創造醫病雙贏」團隊、交通部鐵道局「建構鐵路地下化‧點亮璀璨新高雄」團隊、新北市政府警察局「治安旗艦隊，阻詐、反毒、科偵永續」團隊。（編輯：林興盟）1141216
