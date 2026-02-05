賴總統：強化國防積極發展經濟 盼達3大目標

（中央社記者鄭維真彰化5日電）總統賴清德今天表示，上任以來率領團隊強化國防力量、深化外交，同時穩健處理兩岸關係，另一方面積極發展經濟，期盼達到國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好3大目標。

賴總統上午在彰化縣長王惠美、經濟部長龔明鑫及民進黨立委陳素月、陳秀寳等人陪同下，參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠，並與紡織產業座談，傾聽業界心聲。

賴總統致詞指出，過去各業界面臨關稅等共同挑戰，經與美國談判結果已底定為15％且不疊加，行政院馬不停蹄進行產業關懷之旅，顯示政府不僅照顧科技業，也對中小企業非常用心；產業支持方案從原本新台幣880億元增加至930億元，中小微企業受影響照顧金額即高達460億元。

廣告 廣告

總統說，中小微企業共160餘萬家，提供900餘萬個工作機會，占台灣整體就業機會8成，如中小企業能穩健發展，台灣經濟就可立於不敗之地，社會也可穩定，因此政府團隊非常重視且協助他們克服困難，繼續往前發展。

賴總統表示，紡織產業年產值3431億元，每年外銷金額約67.4億美元，提供13萬餘個就業機會，對台灣整體經濟發展、社會穩定非常重要，現在關稅問題已底定，與日本、韓國等國家進入公平賽道，面對低價紗線、碳排管理等競爭，也會設法解決。

賴總統說，經濟部去年成立產業競爭力輔導團，利用人才培育、金融支持、技術輔導、數位轉型、協助淨零轉型等作法協助企業；行政院成立產官學研工作小組，針對每個產業檢討，讓經濟越來越好。

王惠美提及，受疫情過後庫存去化壓力、關稅及匯率等影響，部分中小企業面臨相當大困難，有些企業提早減產或縮減營運規模；近期關稅議題逐漸底定，企業有喘息空間，希望未來能採全方位談判策略，不要犧牲農業或其他產業，並希望中央多協助傳統產業轉型升級，中央與地方攜手讓產業更活絡。（編輯：林恕暉）1150205