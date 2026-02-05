賴總統:強化國防 盼達3大目標

總統賴清德參訪彰化企業前，接受媒體訪問。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

總統賴清德五日表示，上任以來率領團隊強化國防力量、深化外交，同時穩健處理兩岸關係，另一方面積極發展經濟，期盼達到國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好三大目標。

賴清德上午在彰化縣長王惠美、經濟部長龔明鑫及立委陳素月、陳秀寳等人陪同下，參訪聚隆纖維芳苑廠，並與紡織產業座談，傾聽業界心聲。

賴清德致詞指出，近年國家持續進步，經濟也越來越好。去年經濟成長率高達百分之八點六三，股市突破三萬點，就業情況十五年來最好；因此國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

賴清德表示，希望在野黨能夠不忘當初參選初衷，務必維護國家及人民利益，不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算審查。

王惠美則提及，受疫情過後庫存去化壓力、關稅及匯率等影響，部分中小企業面臨相當大困難，有些企業提早減產或縮減營運規模。近期關稅議題逐漸底定，企業有喘息空間，希望未來能採全方位談判策略，不要犧牲農業或其他產業，並希望中央多協助傳統產業轉型升級，中央與地方攜手讓產業更活絡。