賴總統：強化醫療韌性守護健康臺灣

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（21）日出席醫療韌性守護健康臺灣研討會時表示，政府將持續從改善醫療服務環境、培育人才、推動醫療資訊整合及確保醫療永續等四大面向著手，推動「健康臺灣深耕計畫」與「國家藥物韌性整備計畫」，全面強化臺灣醫療體系韌性，期盼共同合作，讓相關政策順利推動。

賴總統今日下午在臺北榮民總醫院出席「中華民國公立醫院協會─醫療韌性守護健康臺灣研討會」。賴總統致詞時示，因為長期服務公職，深刻了解公立醫院的重要性，包括輔導會、國防部、教育部、衛福部及縣市政府層級所屬的醫療體系等，都扮演非常關鍵的角色。公立醫療體系的精神，是在平凡中成就不平凡的事情，目標是守護健康臺灣。

賴總統指出，政府會從四個面向持續努力，第一、改善公立醫療體系工作環境。包括持續增加健保總額，今年以5.5%高推估，加計公務預算今年還會增加181億元、明年增加199億，明年健保總額可達到1兆82億元，讓衛福部推動「不同工不同酬」，醫院也可全面性加薪；此外，增加公立醫院的專業加給，並討論醫療院所員工加班免除金等措施。第二則是持續精進醫療服務量能及人才培養。除調整為不同工不同酬，以留住不同科別的人才，也要強化韌性、改善工作條件及人才培育。

賴總統表示，第三、全臺所有醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所的檢查資訊共享整合。Covid-19期間臺灣的防疫成效可以如此出色，就是因為健保制度納保率高達99%以上，因此政府在推動防疫時，可以快速、有系統化的掌握民眾資訊。至於第四則是社會責任及健保永續。政府提出「健康臺灣深耕計畫」，規劃5年投入489億元，推動人才培育、醫療服務環境改善、智慧醫療、社會責任與永續醫療精神等。要感謝各大醫療院所配合響應，讓計畫能夠落實。

賴總統提到，政府也編列240億元預算推動「國家藥物韌性整備計畫」，執行期間自明年到118年，共計4年，著重藥物原料、製造、儲存及智慧調控，並與國際接軌。讓臺灣在面臨自然災害或地緣政治變化時，仍保有醫療體系的韌性。此外，此計畫也能透過由各醫院負責統籌的「一國一中心」，讓邦交國或友好國家未來能使用臺灣的藥品、醫材與醫療服務。不僅提升國家、社會與人民健康的韌性，也能推動臺灣產業發展、布局國際。

