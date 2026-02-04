生活中心／綜合報導

總統賴清德昨天（3日）出席台北國際書展，致詞時提到，好老師可遇不可求，不如找本好書，這句話卻被放大檢視，被質疑是在輕蔑、侮辱教師；總統府發言人郭雅慧深夜在社群還原賴總統完整發言，強調，是斷章取義進行政治攻擊，栽贓賴總統貶低老師。

總統賴清德（02.03）：「要找一個好學校，擠進去一個好學校，不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書。」台北書展週三開幕上，賴總統受邀出席，推薦大家多看書，但原本的美意，卻被放大解讀，大家可能少聽了後面這一句，總統賴清德（02.03）：「所以我在台南市（當市長）的時候，有推廣閱讀計畫。」

賴總統「找老師不如找本好書」 挨轟！ 總統府還原本意：勿栽贓

除了校園學習、教師授課，總統致詞原意「課外閱讀也重要」。（圖／民視新聞）





很多家長望子成龍、望女成鳳，都想讓孩子擠進明星學校，賴總統其實是想強調，除了校園學習，課外閱讀也一樣重要，可是，教師團體卻認為貶低老師，呼籲總統該道歉。全教產理事長林蕙蓉：「對於全國的老師來講，是一個很嚴重的侮辱跟傷害，我認為他應該跟全台的教師道歉，是因為他跳過太多細節。」全教產解釋，很多老師的工作在書本上找不到，但其實把逐字稿攤開來看，總統府發言人郭雅惠也還原本意，好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠進明星學校，而是要培養孩子多閱讀，但總統致詞被斷章取義，只取一句話，刻意去除前後文，進行政治攻擊，栽贓總統貶低老師，還有律師林智群也聲援，名校有好老師，一般學校也有啊。





賴清德總統致詞時說，時任台南市長時，曾推廣閱讀活動。（圖／民視新聞）

賴清德總統致詞時說，時任台南市長時，曾推廣閱讀活動。（圖／民視新聞）





律師林智群：「都是知識份子，不應該抓著一句話，就斷章取義去攻擊別人，這樣反而是身為老師，所做的很不好的示範，好書可以陪你一輩子，好老師只能陪你一陣子。」在總統府發言人PO文底下，有老師跳出來說，近30年教職生涯，從未參加工會，還是可以平安退休，認為選擇性發言就是政治手法，全教產的看法不代表全體教師。還有人說，能遇到好老師，算是福氣，確實，學習過程有貴人相助，能更得心應手。但讀萬卷書、行萬里路，總統的美意，是要孩子們閒暇之餘啃啃書，增廣見聞。





