賴總統：持續推動優化兒童醫療照護計畫 (圖)

總統賴清德16日出席「臺大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，政府成立「健康台灣推動委員會」以來，結合醫界與社會各界的力量，完成提高健保總額、改善醫事人員待遇與工作環境、提供全方位醫療服務及推動「健康台灣深耕計畫」等四大階段性目標，也針對兒童照護及春節急診壅塞等方面提出積極作為。期盼持續凝聚各界力量，共同落實「健康台灣」願景，進一步強化臺灣醫療體系量能與永續發展，讓國人更健康、國家更強。賴清德致詞時表示，非常榮幸能與大家共襄盛舉，推動臺灣醫療的發展。今天在場有許多醫界前輩，正是因為一代又一代的努力，臺灣的醫療服務才能持續精進。並感謝主辦團隊促成政策制定者、醫院經營者及第一線醫療服務同仁齊聚一堂，一同討論如何提升醫療品質、強化人才培育，以及邁向醫療永續等議題。賴清德指出，身為首位醫界出身的總統，深知肩負重任。因此，上任後便在總統府成立「健康台灣推動委員會」，希望結合醫界與社會各界的力量，共同解決三項重大課題。第一，雖然臺灣的經濟發展與平均餘命持續提升，但國人的不健康年數卻未縮短。平均壽命雖突破80歲，但其中約有8年為不健康年數，也就是每個人平均餘命中約有10%的時間可能臥床、坐輪椅或生活需要照

台灣好新聞 ・ 14 小時前