賴總統：持續推動苗栗醫療服務 促進產業發展

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（13）日出席「大千醫療社團法人竹南醫院新建工程動土典禮」，感謝民間與公部門攜手投入，讓苗栗重要的醫療建設順利啟動，守護鄉親健康。賴總統指出，政府將持續推動苗栗醫療服務、交通與水利等建設，促進產業發展，期盼苗栗愈來愈好。

賴總統今日偕同衛生福利部長石崇良、國家衛生研究院長司徒惠康等人，出席竹南醫院新建工程動土典禮，賴總統表示，未來醫院完工後，不僅增加醫療服務量能，當地急重症不必遠赴其他縣市，又兼備小兒照顧與長照服務等功能，是一座準醫療中心的重大醫療建設。

賴總統提到，竹南醫院順利動土，除中央協助，也要感謝縣府團隊、不分黨派地方民代及關心地方醫療的各界人士共同促成。此外，苗栗的醫療服務規模會持續擴大，包括童綜合醫院預計今年在白沙屯興建醫院；另行政院已宣布部立苗栗醫院擴建計畫預算將從15億元增加至21億元，全數由中央支應，未來希望讓苗栗鄉親醫療資源不虞匱乏，不論何處都能在最短時間內取得醫療服務。

賴總統進一步指出，除了幫助部立苗栗醫院新蓋兩棟醫療大樓，包括「後龍鎮、通霄鎮衛生所新建工程」、「泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置」以及「國衛院生物製劑廠暨戰略平台資源庫」等工程，中央也挹注58億元來提升苗栗的醫療量能。

賴總統說，中央政府長期支持苗栗縣走出財政困境，將苗栗縣列為財政最困難的縣市，在多項工程上，地方政府無需負擔配合款，由中央全額支應，過去10年間，中央挹注苗栗縣的總經費達2,187億元，今年中央補助苗栗縣也達288億元，相較去年增加25億元。賴總統並肯定縣府團隊的努力，在縣議會的監督和中央的支持下，苗栗縣政府在2024年出現歲計賸餘，改變以往入不敷出的狀況。

談及建設推動，賴總統進一步表示，除醫療建設外，中央也有計畫地協助苗栗推動交通與水利工程，包括「國道一號增設造橋交流道」、「台61線新北至苗栗路段平交路口改善工程」，以及「大安大甲溪聯通管道工程」、「通霄溪伏流水工程」等重要建設。當水、電資源齊備，重大建設才能順利推動、產業才能發展。

賴總統今日出席「大千醫療社團法人竹南醫院新建工程動土典禮」。（總統府提供）

賴總統指出，政府將持續推動苗栗醫療服務、交通與水利等建設，期盼苗栗愈來愈好。（總統府提供）

賴總統今日出席「大千醫療社團法人竹南醫院新建工程動土典禮」，感謝民間與公部門攜手投入，讓苗栗重要的醫療建設順利啟動。（總統府提供）

賴總統說，行政院已宣布部立苗栗醫院擴建計畫預算將從15億元增加至21億元，全數由中央支應，確保苗栗鄉親的就醫權益。（總統府提供）