賴總統：持續推動雲林建設 提升人民生活品質

記者郭曉蓓／綜合報導

總統賴清德昨晚出席「新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會」，肯定同鄉會長期投入公益、傳承文化，是連結新北與雲林的重要力量。賴總統表示，政府十分重視雲林建設，將持續推動改善地方醫療資源及環境整治，提升人民生活品質，也期盼鄉親成為政府堅實的後盾。

賴總統致詞時表示，雲林鄉親在各行各業努力，推動國家經濟進步與社會安定，同時造福新北與雲林兩地。他也會全力打拚，回應鄉親期許，持續守護國家安全、維護民主、發展經濟，以提升人民生活品質，並期待鄉親成為政府堅實的後盾。

賴總統指出，自蔡英文前總統任內，政府即高度重視雲林的建設與發展，並逐步解決長期累積的問題。雲林過去醫療資源相對不足，在雲林縣立法委員劉建國長期爭取下，相關醫療資源已逐步改善。上個月底，臺大醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓已正式動工，總經費超過新臺幣120億元，規模比照醫學中心興建。這項建設完成後，將大幅提升雲林鄉親的健康與生命保障，也能服務鄰近縣市民眾。此外，政府已成立百億癌症新藥基金，並指示衛福部編列相關預算，將依實際需求持續補足經費，照顧病患。

賴總統也提到，過去濁水溪長年揚塵，以及虎尾溪長期缺乏整治造成淹水與水質不佳等問題，蔡英文前總統任期間即全力投入跨部會協調，相關整治成果目前已逐步顯現，有效改善居民生活環境，也期盼鄉親繼續支持。

