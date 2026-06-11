賴總統：持續深化臺日合作 共創自由開放印太願景

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記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（11）日為「日華議員懇談會」（簡稱「日華懇」）錄影致詞，感謝「日華懇」總是竭盡全力積極為臺灣發聲，為臺日交流合作奠定更穩固的基礎；期待未來「日華懇」繼續大力支持臺灣，深化雙方的合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴總統今日以錄影方式為「日華懇」2026年度總會致詞。賴總統表示，「日華懇」成立53年來，一直是促進臺日友好強而有力的發電機，不斷推動臺日關係穩健前進。不論是深化臺日國會議員情誼、支持臺灣的國際參與，或是推動增進兩國人民福祉的政策，「日華懇」總是竭盡全力積極為臺灣發聲，不斷為臺日交流合作奠定更穩固的基礎。

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賴總統指出，因為「日華懇」的努力付出，這幾年來，臺灣和日本在經貿、科技、教育、觀光等各領域，都有突飛猛進的發展。尤其，去年「日華懇」在年度總會公布基本方針，將「臺灣有事」視為「日本有事」以及「日美同盟有事」，並宣示絕不能夠讓「臺灣有事」發生；各位對臺灣的堅定支持，讓臺灣非常感動與感謝。

賴總統提到，也感謝日本首相高市早苗多次在國際場域，強調臺海和平穩定的重要性。面對中國威權主義持續擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，臺灣和日本等理念相近國家，唯有堅守民主自由價值，團結攜手合作，積極推展全方位夥伴關係，才能夠應對各種威脅與挑戰。

賴總統強調，臺灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，臺日在許多領域還有很多合作的空間；期盼「日華懇」繼續大力支持臺灣，深化雙方的合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。