賴總統：持續深化臺日情誼 擴大科技與經貿合作

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（15）日接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員一行，感謝高市早苗首相在國際場域持續支持臺日友好，展現對臺海和平的重視。賴總統表示，去年12月臺日簽署「數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，期盼未來雙方在既有成果上，持續深化情誼。

賴總統今日下午在總統府接見加藤勝信眾議員一行。賴總統致詞指出，面對中共威權勢力不斷對外擴張，特別要感謝高市早苗首相多次在國際重要場合不斷表達對臺日友好的支持，展現對臺海和平穩定的重視。相信在高市首相的帶領下，臺灣與日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。

賴總統提到，高市首相上任後，宣布鎖定人工智慧、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資，這與他就任後提出的「五大信賴產業」高度契合。去年12月，雙方也簽署「臺日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，這代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，都有更多、更大的合作空間。

賴總統今日在總統府接見日本前內閣官房長官加藤勝信眾議員一行。（總統府提供）