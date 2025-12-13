賴總統：挹注預算提高醫療品質 國人更健康更國家強盛
記者郭曉蓓／臺北報導
總統賴清德今（13）日下午出席「振興醫院2025健康臺灣深耕論壇」，與醫界分享「健康臺灣」願景，期盼透過增加醫療預算讓國人更健康、國家更強，並改善醫療人員工作環境，提升醫療服務品質，未來也希望結合AI技術，讓智慧醫療更加進步。
賴總統致詞時表示，振興醫院是由蔣夫人宋美齡女士基於愛心所創立，早年是臺灣小兒麻痺與小兒骨科治療的重要醫療機構，對臺灣醫療發展貢獻卓著。振興醫院在魏崢院長帶領下，除持續小兒麻痺及骨科等復健推廣外，也成為在心臟移植、人工心臟及遠距心臟疾病治療等領域的國際一流醫療機構，令人敬佩。
賴總統說，健康臺灣推動委員會、醫界專家或政府團隊的目標都是讓國人更健康、國家更強，希望讓國際擁抱臺灣。當前國人雖然平均壽命延長，但不健康年數卻未減少，每個人平均有10%的時間可能臥床、坐輪椅或生活需要照護，這是必須大家共同解決的嚴肅問題。
賴總統表示，身為臺灣首位具醫療背景的總統，深知自己的責任，上任後即結合醫界與社會各界推動各項增進國人健康福祉的政策，並在總統府成立「健康臺灣推動委員會」，首要目標是改善醫療環境，讓醫師與醫療人員能在良好條件下提供專業服務。因此政府近年大幅提高健保總額，今年以高推估5.5％成長，健保總額約9,286億元，較去年增加約531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，整體增幅約8.13％，增加比例為歷年最高，資源規模約達1兆82億元，希望能更符合醫界服務需求，確保醫療品質。但目前相關預算仍待立法院完成審議，期盼立法院能儘速依法完成中央政府總預算審查，避免影響醫界及國家的發展。
談及醫療預算增加的目的，賴總統指出，第一，讓健保署、衛福部可以執行不同工、不同酬。在現有的基礎上，未來較辛苦的科別，或較繁雜的手術及治療方式可以增加健保點數，以留住急重難罕疾病的醫師人才；第二，協助醫療院所改善設備與工作環境，提升醫療服務效能與品質；第三，期盼醫療院所為醫療人員加薪，改善人力流失問題，確保醫療體系永續發展。
賴總統指出，政府也推出「健康臺灣深耕計畫」，推動提升醫療服務並深化醫療研究，5年投入489億元預算，希望提供全人的醫療服務。另外也可以考慮到不論是醫學中心或診所、都會或偏鄉，不同醫師、機構，面對不同病人會有不同問題，除了健保總額，透過「健康臺灣深耕計畫」，也可以讓大家有更好的服務空間，並解決眼前面臨的問題。
談及「健康臺灣深耕計畫」著重的四個面向，賴總統指出，第一是人才培育，第二是改善醫療服務環境，第三是醫療永續、社會責任，第四是智慧醫療。除了「健康臺灣深耕計畫」以外，現在糖尿病、高血壓、高血脂，都是影響健康非常重要的因素，因此政府也推動888慢性病防治計畫，希望讓八成的三高病患納入醫療照護網；醫療照護網中八成的病友接受生活習慣諮詢，並讓八成病友的病情得到控制。
賴總統指出，癌症自民國74年至今都是國人十大死因之首，如果要確保民眾的健康，除了慢性病防治要加強，另外就是癌症防治。預防重於治療、早期診斷早期治療是不變的法則，所以政府今年增加癌症篩檢預算至68億元，針對口腔癌、大腸癌、肺癌、子宮頸癌、乳癌等癌症，並將部分項目篩檢年齡也下降到30歲，除了以傳統檢查方法，並引進次世代基因定序進行早期診斷、早期治療。針對尚未納入健保之新藥，也提供癌症新藥基金以幫助經濟相對弱勢的民眾，朝2030年前將癌症標準化死亡率降低三分之一的目標共同努力。
賴總統說，全面智慧化的時代已經來臨，昨天他至臺南新市科學園區主持國網雲端算力中心啟用典禮，未來臺南沙崙將建立國家AI資料中心，未來的主權AI有三個方向，第一是醫療、第二是金融、第三是法律。加上最近通過的《全民健康保險資料管理條例》，在保障隱私權的情況下，也會將資訊開放，讓未來在智慧醫療方面更加進步。臺灣各方面都在進步，期盼未來30年在醫學、物理、化學3個領域至少增加3位諾貝爾獎得主，透過重新調整、建置新的組織，並提出新的政策，讓目前欠缺臨門一腳的研究者、學者能得到諾貝爾獎的榮譽，政府也會安排更好的環境，讓年輕後輩有更好的機會可以達到這個目標。
隨後，在意見交流時間，針對振興醫院殷偉賢副院長提出是否能在醫院評鑑上減輕負擔，賴總統則表示，可研議將每４年ㄧ次的評鑑改為６年一次。
總統賴清德出席健康臺灣深耕論壇，盼透過增加預算提高醫療服務品質，讓國人更健康、國家更強。（圖由總統府提供）
