賴總統：接受侵略者主張 不會得到和平

賴清德總統日前稱，中方以二○二七完成「武統台灣」為目標，引發軒然大波；賴總統昨解釋，國際社會講二○二七是指中國要做好攻台的準備，有一些媒體與民意代表誤會了，倒不是說二○二七這一年要攻打台灣。國民黨主席鄭麗文說，台灣不要成為下一個火藥庫，希望二○二七年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？

因應中國威脅，賴總統廿六日召開國安高層會議後宣布，將投入一點二五兆元國防特別預算，他同時表示，北京當局以二○二七年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。

賴總統昨出席今周刊總統與青年論壇活動，有學生提問「中國會不會打來？」賴總統說，這個問題是身為總統最關切的，他的想法是勿恃敵之不來，恃吾有以待之，不管中國有沒有動手，台灣要做好準備。

對於如何維護兩岸和平，賴總統說，國際社會都關注台海和平穩定，他是以和平為燈塔、民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，能夠發展出兩岸和平共榮，但在交流合作之前，要先有實力，才能維護住國家利益；如果國家沒有足夠力量，一味接受侵略者主張，不會得到真正的和平，歷史上古今中外有很多教訓，必須看到前車之鑑。

另有學生提問，台灣在參與國際組織的優先目標。賴總統說，最優先要加入的是世界衛生組織（ＷＨＯ），第二是國際民航組織（ＩＣＡＯ），第三是國際刑警組織。

鄭麗文昨到台南、高雄參加黨慶，她說，國民黨的兩岸立場就是遠離戰火、維持和平穩定。俄烏戰爭逐漸接近尾聲，希望全球走向和平，尤其台海局勢更受關注，不希望台灣成為下一個火藥庫，而是區域和平穩定的定海神針，賴清德總統「二○二七變天戰爭」的說法恐讓外資裹足不前、不敢投資台灣，「希望二○二七年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？和平就是我們的目標。」

鄭麗文在高雄與立委柯志恩同框，鄭麗文點名柯志恩是黨內最有力參選高雄市長人選之一，針對綠營指「投柯志恩就是投鄭麗文」，鄭麗文強調，「支持柯志恩就是支持和平、支持拚經濟」，不希望選舉再挑起仇恨、撕裂台灣，人民已經高度厭煩。

有關藍營明年縣市長選舉提名作業，鄭麗文說，中常會已通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名，包括基隆、台北、桃園、南投、苗栗等會優先提名。第二波瞄準艱困選區，像台南、高雄、屏東等，多年來綠大於藍，但國民黨在地方深耕已具一定厚度，部分人選過去參選雖落敗，但累積能量足以再戰，希望今年底前完成提名，提早布局。

