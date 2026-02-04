賴總統：推國家防癌計畫 盼2030年癌亡率降3分之1

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德昨日以錄影方式為「2026世界癌症日」致詞時表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，強化精準醫療，並編列預算確保癌症新藥基金永續運作，目標在2030年前，將癌症標準化死亡率降低3分之1；期盼未來共同努力，讓健康成為臺灣進步的重要力量。

賴總統指出，根據國際抗癌聯盟統計，癌症是全球死因第2位，平均每年約有1000萬人死於癌症；在臺灣，癌症也連續43年蟬聯國人10大死因之首，這些數據都提醒我們，癌症的早期篩檢、即時治療與健康促進非常重要。

廣告 廣告

賴總統表示，身為臺灣首位醫師出身的總統，深刻理解癌症對國人健康照護與家庭經濟已形成巨大壓力，因此，政府定下目標，希望在2030年之前，達成癌症標準化死亡率降低3分之1的目標。

賴總統說，為了達成這個願景，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫。去年的癌症篩檢經費從前一年的28億元，大幅擴增為68億元，篩檢人次也較前一年新增106萬人次，總共累計536萬人次。另積極提升精準醫療的能力，透過基因檢測、精準診斷與跨部會合作，建立國際級資料庫，與國際醫療標準接軌。

賴總統表示，政府也推動「癌症新藥基金」，截至去年10月，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數達1萬2300人，預估支付近122億元；未來將持續編列預算，確保癌症新藥基金永續運作。

賴總統強調，防癌這條路，需要政府、民間、地方與國人共同努力，政府會與醫療團隊、病友團體共同合作，讓國人健康、家庭美滿、國家更強；只要大家團結努力，就能讓希望持續滾動，讓健康成為臺灣進步的重要力量。

賴總統表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫。（總統府提供）