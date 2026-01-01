賴總統：推4大總目標 帶領臺灣開創新局

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴昨日出席元旦升旗典禮，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，期盼新的一年全民團結守護臺灣健康；賴總統隨後發表新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展及民主團結的臺灣等4項總目標，盼國家團結一致面對挑戰，開創新局。賴總統接受媒體訪問時也強調，將積極落實「和平4大支柱行動方案」，強化國防與經濟韌性，確保國家安全與區域和平。

過去一年 施政成果豐碩

賴總統與蕭副總統昨日清晨出席「115年元旦總統府升旗典禮」，與民眾齊唱國歌，國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起。典禮結束後，賴總統於總統府大禮堂，以「韌性之島，希望之光」為題發表2026年新年談話，並接受媒體訪問。

回顧過去一年國內外情勢與施政成果，賴總統表示，經濟成長率創下15年來新高，就業情況亦為25年來最佳。施政部分，政府持續推動薪資調整政策，包含軍公教加薪與連續10年調升勞工基本工資，讓經濟成長成果為全民共享。此外，「福衛八號」齊柏林衛星升空、桃園機場第三航廈北廊廳啟用、國造海巡巡防艦交艦成軍，以及淡江大橋主橋合龍，皆展現國家在科技、交通與國防建設上的進展。

社會照顧與健康政策方面，賴總統說，政府推動「健康臺灣深耕計畫」，成立百億規模「癌症新藥基金」，並提早達成消除C型肝炎目標；更成立運動部，推動全民與競技運動發展，同時透過「青年百億海外圓夢基金計畫」，協助青年走向世界，讓臺灣在世界上發光發熱。

展望未來 創造繁榮臺灣

展望新的一年，賴總統提出4個施政總目標。第一，打造更安全、堅韌的臺灣。賴總統表示，將持續強化國防與全社會防衛韌性，推動反滲透國安策略與國防特別預算，強化國家安全與社會安定。

第二，邁向智慧繁榮的臺灣。賴總統指出，政府正推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，使人才資金深耕臺灣；同時結合「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」，協助中小微企業轉型升級，打造具國際競爭力的產業體系。

第三，建構更均衡發展的臺灣。賴總統說，政策聚焦世代、城鄉與所得分配平衡，推動長照3.0、教育減免、租金補貼、社會住宅與婚育宅，並透過交通與鐵道建設帶動地方發展，縮小城鄉差距；並持續推動社會福利政策，健全社會安全體系，打造公義、和諧、永續的社會。

第四，促成民主團結的臺灣。總統強調，民主是以《憲法》與憲政秩序為最大公約數，期盼朝野化解對立、促進合作，共同推動攸關國家發展的法案與建設，一起面對內外部挑戰，開創新局。

談話結束後，賴總統接受媒體提問時指出，身為總統肩負三大使命，包括確保國家安全、促進經濟發展及完善照顧人民；面對中國攻臺可能性，須「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，做最壞的打算、最好的準備。

落實和平4大支柱 強化韌性

賴總統說明「和平4大支柱行動方案」，首要是強化國防力量，除持續對外軍事採購與推動國防自主，以及發展無人機、無人艇、水下無人載具等不對稱戰力，也會強化全社會防衛韌性，以因應戰時與災害衝擊。第二支柱為強化經濟韌性，透過「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，並協助中小微企業運用人工智慧與科技轉型，健全整體經濟韌性。

針對第三支柱，賴總統說，臺灣必須與民主陣營肩並肩合作，共同維護印太區域和平穩定；第四支柱部分，賴總統重申，只要中國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，臺灣樂意與中國交流合作，促進兩岸和平發展。

針對國防特別條例與預算尚未通過，賴總統強調，投資國防就是投資和平，若預算持續延宕，恐讓國際社會誤解臺灣守護國家的決心，期盼朝野團結，讓臺灣更有力量能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」昨日清晨在總統府前登場，總統賴清德並發表新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展及民主團結的臺灣等4項總目標，盼國家團結一致面對挑戰，開創新局。（總統府提供）

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」昨日清晨在總統府前登場，儘管天候細雨低溫，許多民眾不畏濕冷，手持國旗參加，以實際行動展現對國家的支持。（記者林睿奕攝）

賴總統於總統府大禮堂，以「韌性之島，希望之光」為題發表2026年新年談話。（總統府提供）