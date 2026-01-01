賴總統：推4大總目標 帶領臺灣開創新局
記者陳彥陵／臺北報導
總統賴清德與副總統蕭美琴昨日出席元旦升旗典禮，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，期盼新的一年全民團結守護臺灣健康；賴總統隨後發表新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展及民主團結的臺灣等4項總目標，盼國家團結一致面對挑戰，開創新局。賴總統接受媒體訪問時也強調，將積極落實「和平4大支柱行動方案」，強化國防與經濟韌性，確保國家安全與區域和平。
過去一年 施政成果豐碩
賴總統與蕭副總統昨日清晨出席「115年元旦總統府升旗典禮」，與民眾齊唱國歌，國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起。典禮結束後，賴總統於總統府大禮堂，以「韌性之島，希望之光」為題發表2026年新年談話，並接受媒體訪問。
回顧過去一年國內外情勢與施政成果，賴總統表示，經濟成長率創下15年來新高，就業情況亦為25年來最佳。施政部分，政府持續推動薪資調整政策，包含軍公教加薪與連續10年調升勞工基本工資，讓經濟成長成果為全民共享。此外，「福衛八號」齊柏林衛星升空、桃園機場第三航廈北廊廳啟用、國造海巡巡防艦交艦成軍，以及淡江大橋主橋合龍，皆展現國家在科技、交通與國防建設上的進展。
社會照顧與健康政策方面，賴總統說，政府推動「健康臺灣深耕計畫」，成立百億規模「癌症新藥基金」，並提早達成消除C型肝炎目標；更成立運動部，推動全民與競技運動發展，同時透過「青年百億海外圓夢基金計畫」，協助青年走向世界，讓臺灣在世界上發光發熱。
展望未來 創造繁榮臺灣
展望新的一年，賴總統提出4個施政總目標。第一，打造更安全、堅韌的臺灣。賴總統表示，將持續強化國防與全社會防衛韌性，推動反滲透國安策略與國防特別預算，強化國家安全與社會安定。
第二，邁向智慧繁榮的臺灣。賴總統指出，政府正推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，使人才資金深耕臺灣；同時結合「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」，協助中小微企業轉型升級，打造具國際競爭力的產業體系。
第三，建構更均衡發展的臺灣。賴總統說，政策聚焦世代、城鄉與所得分配平衡，推動長照3.0、教育減免、租金補貼、社會住宅與婚育宅，並透過交通與鐵道建設帶動地方發展，縮小城鄉差距；並持續推動社會福利政策，健全社會安全體系，打造公義、和諧、永續的社會。
第四，促成民主團結的臺灣。總統強調，民主是以《憲法》與憲政秩序為最大公約數，期盼朝野化解對立、促進合作，共同推動攸關國家發展的法案與建設，一起面對內外部挑戰，開創新局。
談話結束後，賴總統接受媒體提問時指出，身為總統肩負三大使命，包括確保國家安全、促進經濟發展及完善照顧人民；面對中國攻臺可能性，須「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，做最壞的打算、最好的準備。
落實和平4大支柱 強化韌性
賴總統說明「和平4大支柱行動方案」，首要是強化國防力量，除持續對外軍事採購與推動國防自主，以及發展無人機、無人艇、水下無人載具等不對稱戰力，也會強化全社會防衛韌性，以因應戰時與災害衝擊。第二支柱為強化經濟韌性，透過「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，並協助中小微企業運用人工智慧與科技轉型，健全整體經濟韌性。
針對第三支柱，賴總統說，臺灣必須與民主陣營肩並肩合作，共同維護印太區域和平穩定；第四支柱部分，賴總統重申，只要中國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，臺灣樂意與中國交流合作，促進兩岸和平發展。
針對國防特別條例與預算尚未通過，賴總統強調，投資國防就是投資和平，若預算持續延宕，恐讓國際社會誤解臺灣守護國家的決心，期盼朝野團結，讓臺灣更有力量能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。
「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」昨日清晨在總統府前登場，總統賴清德並發表新年談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展及民主團結的臺灣等4項總目標，盼國家團結一致面對挑戰，開創新局。（總統府提供）
「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」昨日清晨在總統府前登場，儘管天候細雨低溫，許多民眾不畏濕冷，手持國旗參加，以實際行動展現對國家的支持。（記者林睿奕攝）
賴總統於總統府大禮堂，以「韌性之島，希望之光」為題發表2026年新年談話。（總統府提供）
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 263
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 39
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 846
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 20
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 121
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 17
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 222
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 77
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 74
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 102
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2