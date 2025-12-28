賴總統：提升國防自主帶動產業 維護台海和平及區域安全

賴清德總統在今天(28日)晚間播出的電視專訪表示，國防預算不單純是一組數字，確保國軍武器量夠質精，國軍自然可以保護國家安全，也能保護人民生命財產安全。他並提到，提升國防自主可保護國家安全，融入國際國防工業中，帶動台灣產業，台灣有責任維護台海和平穩定與印太區域安全。

賴清德總統接受三立新聞「話時代人物」節目專訪28日播出。賴總統表示，專訪地點選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，主要是輪型裝甲車生產製造處，最知名的就是雲豹八輪裝甲車。賴總統首先說明國防自主重要性，他表示，國防預算不單純是一組數字而已，其背後有非常真實的國防武器裝備的意義存在；今天若有辦法提供國軍數量足夠、品質精良的國防武力，國軍自然可以保護國家安全，也可以保護每個人民的生命財產安全。

賴總統指出，前總統馬英九執政時期，國防預算不斷減少，甚至低於GDP2%以下，前總統蔡英文上任後持續增加國防預算，並強調國防自主。賴總統並提到，若國防有辦法自主，未來因應外來挑戰所需的國防武器可以透過國際合作，自己研發設計、生產製造及修復，也可以隨時升級。

賴總統說，若有辦法推動國防產業，帶動未來台灣的經濟發展，這很可能是台灣另外一座護國神山。賴總統提到，主要是因為中國、俄羅斯跟北韓的威脅，民主陣營強調要排除紅色供應鏈，台灣是民主國家站在中國威脅的第一線，台灣科技產業、基礎工業都非常強，所以除了保護自己國家安全，也可以融入國際國防工業，對台灣產業發展非常重要；未來若持續推廣國防自主工業，非常有可能讓國防自主工業產品行銷全世界。

至於如何觀察「中國打台灣的迫切性」，賴總統說，中國要併吞台灣，這是中國的國家政策，從八二三砲戰或者是古寧頭戰爭都可以看出來，當時是因為全民不分族群、不分先來後到，跟國軍共同奮戰，所以守住台灣、中華民國，幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不到，所以若中國設定2027年要達到侵台的準備，「那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度」。賴總統：『(原音)他如果是以過去的標準，來達到2027年侵台目標，我們要持續不斷地累積提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。』

賴總統指出，除了台灣本身的國防力量，根據美國國家戰略報告指出，美國大概有4個目標，首先，美國國土安全非常重要，所以美國今年的國防預算超過約1兆美元左右，要打造黃金穹（Golden Dome）；其次，確保印太的和平穩定，其中主要是阻止中國發兵侵略台灣或武力擴張；第三是集體防禦，責任共同分擔；第四是美國希望能夠再工業化，才有實力領導整個全世界。

賴總統並提到，台灣必須善盡到保護自己國家的責任，也有責任維護台海的和平穩定跟印太的區域安全，並請在野黨了解國家安全的重要，期盼在野黨支持國防預算。