賴總統：擴大機會、提升支持 幫助更多青年勇敢追夢

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（11）日出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，肯定青年以自信與創意展現築夢成果。賴總統指出，該計畫源於協助青年圓夢的初衷，在行政團隊與國內外合作夥伴的共同投入下，成為協助青年到海外開拓視野、實現夢想的重要平臺；政府將持續精進計畫內容、擴大計畫名額，協助弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭青年勇敢追夢。

賴總統今日上午在華山1914文化創意產業園區出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，除了觀賞青年百億成果影片、聽取圓夢青年代表分享之外，並進行旗艦計畫傳承儀式。賴總統致詞表示，看到每位發表成果的青年都面帶笑容、充滿自信地訴說築夢過程的點點滴滴，非常欽佩大家的勇氣和認真學習的態度，也為大家豐碩的成果感到驕傲。

談及計畫的緣起，賴總統提到，幾年前在電視上看到不老騎士完成年輕時的夢想，回想自己年輕時也有想做但沒去實踐的事，相信許多人都有同樣的情況。因此，決定將協助青年圓夢列為重要的青年政見之一。感謝國人的支持及教育部團隊的妥善規劃，經歷一次次的檢討，終於成功讓圓夢計畫上路，將舞臺搭建好，讓每位有想法的年輕人都有機會築夢。

賴總統說，這次難得的成果發表會，希望讓更多年輕人來觀摩其他人如何將想法落實為追夢計畫、如何善用政府的舞臺築夢踏實，到海外去開拓視野、實現夢想，也邀請家長來參觀並鼓勵孩子築夢。此外，學校的老師與孩子相處時間最長、最了解孩子的想法、長處、興趣及可能的發展方向，期盼老師們來參觀成果展，將觀察到的心得提供給學校，讓孩子能順利踏上築夢之旅。

賴總統進一步指出，教育部分析今年參加的1463位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列30個計畫及300個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子。也感謝所有參與計畫的部會以及海外、國際NGO和學術單位的協助，沒有大家的幫忙是無法達成的。

賴總統指出，政府將持續精進計畫內容、擴大計畫名額，協助弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭青年勇敢追夢。（總統府提供）

賴總統今日出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會。（總統府提供）