賴總統：攜手產業與全民 加速推動減碳、能源轉型

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（22）日主持「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」時表示，面對全球淨零轉型與極端氣候挑戰，氣候治理已成為國家安全、產業競爭力與社會穩定的重要關鍵；政府將朝「減碳顧企業」、「淨零救地球」2大關鍵方向，持續完善制度環境，攜手產業與全民跨界合力，加速推動減碳、能源轉型與NDC3.0行動，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的臺灣。

國家氣候變遷對策委員會今日召開第6次委員會議，由賴總統主持，並聽取環境部長彭啓明、經濟部次長賴建信、內政部次長董建宏、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季報告「六大部門淨零轉型階段成果與未來展望」，以及國科會副主任委員林法正報告「社區驅動下之淨零沙盒執行經驗與成果」，隨後進行意見交流。

賴總統致詞時表示，氣候治理與能源轉型，並非獨立於國家發展之外的單一議題，而是支撐臺灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎。因此，在新的一年要持續努力，讓各項轉型邁向制度的深化與全面的實踐。

賴總統強調，面對全球供應鏈的淨零浪潮是一場攸關國家生存的總體戰。「淨零轉型」是政府、產業界與全體國人必須共同參與、互為夥伴的集體任務。政府會負責任建立穩定的制度環境與激勵機制；同時需要各行各業投入技術升級、也需要每個人從生活中落實減碳，臺灣才能在轉型變局中開創先機。

賴總統指出，去年COP30在巴西落幕，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識。面對極端氣候與淨零轉型的挑戰，政府、民間與各行各業不只要各就其位履行轉型的義務；更要「跨界合力」，透過深度協作，共同承擔責任。因此，政府將朝以下2大關鍵方向，加速推動、落實淨零轉型。

第一，務實「減碳顧企業」。隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「臺版CBAM」。政府會做產業的後盾，協助對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭紅利。至於企業關切的能源議題，從科學、客觀的數據來看，臺灣都會穩定供電。在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

第二，堅定「淨零救地球」。去年1月的委員會議，向國人提出NDC3.0的Beta版。在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了臺灣總體減碳行動計畫。這份更具企圖心的NDC3.0目標，展現了臺灣為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。

賴總統說，這種「合力」的精神不能只是理念，更必須落實在政府的決策與社會的參與中。因此，2026年的第一場委員會議就要來檢討這場「跨界合力」的實踐成果。

賴總統表示，環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部共同提出「六大部門淨零轉型階段成果與未來展望」。這份報告紀錄了政府、產業與全體國人共同努力的足跡。無論是能源及製造部門的低碳轉型、住商與運輸模式的翻轉、綠色農業的扎根，每一項成果都是政府完善制度、產業導入技術與資金、社會實踐生活轉型下，全國人民「跨界合力」的具體實證。這證明了臺灣不僅確立減碳路徑，更展現扎實的執行力。

賴總統進一步說明，其次是由國科會報告「社區驅動下之淨零沙盒執行經驗與成果」。在推動轉型的「六大制度創新」中，社區推動是讓政策真正落地的核心。透過科技創新走入鄰里，將淨零的動能從產業鏈延伸到生活當中；當技術轉化為解決生活問題、促進互惠共好的工具，這場全民的共同實踐就會成為臺灣邁向永續發展，最穩固的社會基礎。

賴總統強調，氣候賽局沒有終點，在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是最關鍵的具體行動。新的一年是充滿「希望與行動」的一年，凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的臺灣。

賴總統今日主持「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」。（總統府提供）