賴總統：攜手美國及民主夥伴 為全球和平貢獻心力

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（8）日祝賀「美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）」85週年，肯定IVLP長年培育全球領袖、促進國際交流的重要貢獻。賴總統指出，臺美交流在教育、文化與人才培育上持續深化，未來臺灣將繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

賴總統今日下午以錄影方式為「美國全球領袖人才參訪計畫85週年慶祝茶會」致詞。賴總統表示，85年來，IVLP培育了無數領袖人才，更成為國際交流的重要平臺；也透過各行各業優秀學友的努力，讓世界更加看見臺灣的民主成就與多元活力。

賴總統提到，現在臺美的緊密關係體現在各層面的擴大合作。除了IVLP還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名臺美學人相互交流。過去3年，臺灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來臺學習華語，成為連結臺美下一代的重要橋梁。今年臺灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴總統說，感謝美國政府與國會跨黨派對臺灣的堅定支持。未來，臺灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。