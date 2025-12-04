賴總統：政府啟動489億元深耕計畫 推進智慧醫療

（中央社記者何秀玲台北4日電）總統賴清德今天在台灣醫療科技展致詞表示，展會已成亞洲重要指標，反映台灣在醫療、生技與高科技整合上的深厚實力，政府將以新台幣489億元推動「健康台灣深耕計畫」，其中一大重點是推動智慧醫療，加速生醫產業與國際接軌。

賴總統上午出席由生策會、生策中心、衛福部、經濟部等主辦的「2025台灣醫療科技展」開幕典禮，生策會長翁啟惠與立法院長韓國瑜皆出席。

賴總統致詞表示，台灣不只醫療水準好，生物科技產業也已具規模，台灣擁有強大的科技產業，無論是半導體、人工智慧、物聯網，或雲端運算、5G通訊等強強聯手，為台灣打下持續發展醫療科技產業的基礎。

賴總統說，2016年總統蔡英文上任後，提出「5+2產業創新」，其中一項是推動生物醫療科技產業發展；2020年蔡總統連任後，特別將精準醫療列為國家要推動的六大核心戰略產業之一。

賴總統說，他去年上任後，特別在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計畫推動智慧醫療、再生醫療與精準醫療；他感謝行政院與立法院合作，近年相關法制越來越完備。2021年立法院三讀通過「生物醫藥產業發展條例」；2024年再通過「再生醫療法」及「再生製藥條例」，法規對台灣醫療科技產業的發展可說是發揮推波助瀾效果。

賴總統進一步指出，政府不遺餘力挹注這項產業發展，除了國科會、經濟部、國發會等既有經費之外，在健康台灣推動委員會之下另外編列了一個為期5年、總額489億元「健康台灣深耕計畫」，其中一個重點是推動智慧醫療；同時也導入衛福部正在推動的FHIR標準，讓科技能更精簡導入醫療流程，也讓醫療環境可獲得醫療科技幫助，提升醫療服務效率。

近年來，台灣醫療服務持續走向國際，包括「醫療新南向」政策，在印度、印尼等國家建立醫療合作與人才培訓機制，並將菲律賓擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨等計畫，目前已擴大為「十國十三中心」，讓台灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療，能推廣到更多國家。

賴總統強調，今天生策會甫與捷克健康科技研究中心簽訂合作計畫，並將提供經費協助菲律賓人民提升醫療服務，展現出這幾年大家打拚所累積的醫療科技實力，也向國際社會具體展現Taiwan can help的精神。（編輯：林淑媛）1141204