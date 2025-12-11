賴總統：政府民間共同合作 提升臺灣品牌競爭力

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（11）日接見國家建築金質獎及國家品牌玉山獎得獎代表，肯定得獎人在各領域持續推動臺灣前進的貢獻。賴總統表示，面對全球AI變革，政府將積極推動「AI新十大建設」，並成立「產業競爭力輔導團」協助產業導入AI應用，讓百工百業持續保有關鍵競爭力，期盼政府和民間共同合作讓「臺灣品牌」更加耀眼，一起打造更有競爭力的臺灣。

賴總統今日上午在總統府接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。賴總統提到，今年的國家建築金質獎得獎作品中，看見臺灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的綠建築理念，展現面對全球氣候變遷及淨零轉型的決心；而在國家品牌玉山獎方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造及服務業等領域，大家的多元創新與高品質讓「臺灣製造」成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現臺灣企業的前瞻性與龐大競爭力。

賴總統指出，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「臺灣品牌」在國際發光，大家的努力都是推動臺灣前進的重要力量。面對新時代的挑戰，企業的創新能力、品牌價值及與時俱進，更是臺灣提升競爭力的關鍵。

賴總統進一步表示，面對全球AI變革及各種情勢變化，政府積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎設施及研發關鍵技術三大面向；更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展展開布局。經濟部也成立「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓臺灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。

賴總統說，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會持續穩健推動。除了透過多元方式推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計納入社宅的興建規劃，期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、宜居的生活環境。

賴總統強調，未來政府會繼續推動各項政策，做企業強而有力的後盾，讓「臺灣品牌」更加耀眼，讓臺灣持續進步發展，也請大家繼續提供寶貴建言，一起打造更有競爭力的臺灣。

賴總統今日在總統府接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。（總統府提供）

賴總統表示，政府將積極推動「AI新十大建設」，並成立「產業競爭力輔導團」協助產業導入AI應用，讓百工百業持續保有關鍵競爭力。（總統府提供）