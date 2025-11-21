賴總統：政府照顧各行各業 籲團結勿被分化

（中央社記者鄭維真彰化21日電）總統賴清德今天說，政府照顧農民及勞工等各行各業，農民符合條件就可申請公地放領，而勞工保險基金如果不夠錢，政府也會負責到底，呼籲大家團結勿被分化，國家會越來越好。

賴總統上午在內政部長劉世芳、財政部次長李慶華、彰化縣副縣長周傑、民主進步黨籍立法委員黃秀芳及陳素月等陪同下，到彰化溪州鄉關心公地放領政策執行情形時表示，公地放領精神是照顧農民，幾代人耕作百餘年，要付租金卻不能放領，過去受地震及颱風影響停止放領計畫，現在他決心要解決這問題。

賴總統說，放領對象為1976年9月24日前已有合法訂約、代代耕作迄今仍在承租的農民，目前全台放領對象有4445人，面積共約2000公頃，其中溪州有309筆近57公頃。

賴總統表示，公地放領條件須符合國有耕地放領實施辦法與國有邊際養殖用地放領實施辦法規定，即目前仍為農地農用，承租者須是自耕農，不可破壞國土復育且要符合環境保育條件。

此外，賴總統說，無論農民、勞工或軍公教等各行各業，政府都支持，目前約1053萬人參加勞保，大家過去常擔心勞保破產，前總統蔡英文曾以公務預算撥補勞保基金，近年經政府撥補、台灣經濟表現不錯等，目前基金共1兆2484億元，增加很多。

賴總統表示，行政院長卓榮泰有重要措施，如果勞保基金不夠錢，政府會負責到底，每3年檢討財務，如果有必要政府會撥補，基金永遠存在，國家多久勞保基金就多久，給所有勞工信心，希望勞工過安定生活。

賴總統說，不同黨沒關係，同一國就好，呼籲大家面對外在威脅不要驚慌，應團結一致對外，「如果團結，別人就不敢看輕我們，如果我們不團結，他們就會各個擊破」，希望大家不要被分化，國家一定會越來越好。（編輯：李明宗）1141121