賴總統：政府重視口腔健康 健保牙科門診總額將提升

（中央社記者賴于榛台北19日電）總統賴清德今天表示，政府重視口腔健康政策，健保牙科門診總額，從2023年的新台幣508億元，到明年將增為584億元，期盼逐步實現世界衛生組織WHO「8020計畫」願景，讓民眾80歲時，仍然保有20顆以上的自然牙齒。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、衛福部次長莊人祥等陪同下，於總統府接見社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會第15屆理事長陳世越、榮譽理事長江錫仁、全體理監事、會務顧問暨各縣市公會理事長等重要代表等。

賴總統致詞時表示，醫療照顧的價值並非只是醫治疾病，更牽動患者生活與人生階段，無論是兒童的口腔保健、長者咀嚼困難的問題，或是偏鄉民眾對醫療的需求，都是國家關注、也需要持續強化的健康基礎，謝謝牙醫師公會全聯會和各縣市公會，始終與政府並肩同行。

他說，要打造「健康台灣」，一定要強化口腔健康政策，為落實WHO全球口腔健康政策與行動計畫，政府除持續辦理特殊需求者口腔照顧服務，今年開始已將口腔黏膜檢查補助費從每人130元提升為250元，減少口腔癌的發生或延誤診斷的風險。

賴總統表示，政府也推動「兒童口腔親善之家」，投入將近6000萬元，讓0歲到5歲兒童可以就近看牙齒，目前3歲以下兒童的牙科就醫率已經達到百分之百，是守護下一代健康的重要基礎。

為提升口腔健康診療量能，賴總統指出，衛福部今年投入21.5億元用於口腔衛生保健與防治的業務，比去年大幅增加10.3億元，且健保的牙科門診總額從2023年508億元，增至明年584億元，也顯示政府對口腔健康政策的重視。

他還說，政府持續規劃設置牙科示範醫院，完善口腔醫學訓練與研究發展，為新一代牙醫人才打造更具競爭力的環境，未來，政府也會持續和牙醫密切合作，逐步實現WHO「8020計畫」願景，讓民眾80歲時，仍然保有20顆以上的自然牙齒。（編輯：翟思嘉）1141119