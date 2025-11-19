賴總統：政府重視口腔健康 健保牙科門診總額將提升
（中央社記者賴于榛台北19日電）總統賴清德今天表示，政府重視口腔健康政策，健保牙科門診總額，從2023年的新台幣508億元，到明年將增為584億元，期盼逐步實現世界衛生組織WHO「8020計畫」願景，讓民眾80歲時，仍然保有20顆以上的自然牙齒。
賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、衛福部次長莊人祥等陪同下，於總統府接見社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會第15屆理事長陳世越、榮譽理事長江錫仁、全體理監事、會務顧問暨各縣市公會理事長等重要代表等。
賴總統致詞時表示，醫療照顧的價值並非只是醫治疾病，更牽動患者生活與人生階段，無論是兒童的口腔保健、長者咀嚼困難的問題，或是偏鄉民眾對醫療的需求，都是國家關注、也需要持續強化的健康基礎，謝謝牙醫師公會全聯會和各縣市公會，始終與政府並肩同行。
他說，要打造「健康台灣」，一定要強化口腔健康政策，為落實WHO全球口腔健康政策與行動計畫，政府除持續辦理特殊需求者口腔照顧服務，今年開始已將口腔黏膜檢查補助費從每人130元提升為250元，減少口腔癌的發生或延誤診斷的風險。
賴總統表示，政府也推動「兒童口腔親善之家」，投入將近6000萬元，讓0歲到5歲兒童可以就近看牙齒，目前3歲以下兒童的牙科就醫率已經達到百分之百，是守護下一代健康的重要基礎。
為提升口腔健康診療量能，賴總統指出，衛福部今年投入21.5億元用於口腔衛生保健與防治的業務，比去年大幅增加10.3億元，且健保的牙科門診總額從2023年508億元，增至明年584億元，也顯示政府對口腔健康政策的重視。
他還說，政府持續規劃設置牙科示範醫院，完善口腔醫學訓練與研究發展，為新一代牙醫人才打造更具競爭力的環境，未來，政府也會持續和牙醫密切合作，逐步實現WHO「8020計畫」願景，讓民眾80歲時，仍然保有20顆以上的自然牙齒。（編輯：翟思嘉）1141119
其他人也在看
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 9 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
日本流感大爆發！醫揭「海外感染真相」：90%重症因硬要玩 教6招自保
流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛，那才是真正的重症風險。重症醫師黃軒分享，只要做到以下6招，你不只能避免海外被流感「電爆」，甚至能讓你的旅行更輕鬆、更安全、更自在！ 如何避免在海外得流感重症？ 1、出國前至少2週打一劑流感疫苗流感疫苗是所有出國族客的最強護身符。研究顯示：可降低 40–60% 感染風險；病程較短、重症與住院率大幅下降。2、長途飛行記得「保濕鼻腔」很關鍵飛機上的濕度常低於 20%，比沙漠（25%左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。飛機上的「鼻腔保命三步驟」：．生理食鹽水噴鼻：每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。．多喝水：不是口渴才喝，是持續補．不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛。3、隨身攜帶「抗流感的急救包」．口罩：密閉人群＝病毒高速公路。戴著就對了。．乾洗手：每次摸過門把、桌面、電梯按鈕→手不是手，是病毒停機坪。兩滴酒精，比你想的更管用。．生理食鹽水鼻噴劑：讓鼻腔一直處於「濕潤防守模式」。保持濕潤→纖毛活動正常→病毒難黏上。乾燥＝病毒穿牆模式ON。．加碼妙招：在常春月刊 ・ 6 小時前
小雪將至！ 「4生肖」健康亮紅燈 開運養生禁忌一次看
24節氣之一「小雪」，將於2025年11月22日（六）早上9時36分正式到來。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，小雪意味著天氣轉冷、雨水逐漸轉為雪，但因地氣尚未完全冰寒，降雪量仍不大。《群芳譜》亦記載：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」楊登嵙提醒，進入小雪後的半個月內，「4生肖」健康運勢將轉弱，特別要留意身體保養。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動
嘴角的小水泡，與大腦退化暗藏祕密連結？基因醫師張家銘近日表示，在門診裡，他常聽到這樣的話，「張醫師，我嘴巴最近又長皰疹了，是不是太累了？」大家對唇皰疹的印象大多還停留在壓力太大、熬夜太多、免疫差等表層原因，但其實小小的皰疹，背後可能是在提醒「大腦未來的風險」。鏡報 ・ 3 小時前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 21 小時前
嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智
許多人有嘴角長小水泡的經驗，一般以為是壓力大、免疫差所致，醫師張家銘表示，小小皰疹都提醒著大腦未來的風險。單純疱疹病毒第一型是造成唇皰疹的主因，此病毒會潛伏在人的神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能引發局部神經發炎，且增加失智症的風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
糖尿病悄悄「偷視力」 三分之一患者不知已視網膜病變
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 糖尿病多年高居十大死因之ㄧ，根據國健署統計，全國糖尿病友超過200多萬，但多數人易忽略的是，糖尿病不僅影響血糖，更可能「偷視力」。亞東醫院眼科部主任王嘉康警告，臨床統計發現，近三分之一糖尿病患可能已出現「糖尿病視網膜病變」卻毫無自覺，而糖尿病患失明的風險高達一般人的25倍。 亞東醫院即日起至21日舉辦「守護甜蜜視界～...匯流新聞網 ・ 1 小時前
有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。中天新聞網 ・ 5 小時前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 1 天前
薑母鴨一餐破千大卡！營養師曝「4招」：這樣吃更營養
這幾天受到東北季風及強冷空氣南下影響，天氣越來越冷，天冷時就有不少民眾想吃薑母鴨和羊肉爐暖暖胃。不過，這些美食的熱量其實並不低，營養師余朱青表示，一餐薑母鴨的熱量可能就超過1000大卡，且鈉含量也高達2700毫克，建議民眾適量攝取，以免水腫或發福。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
研究證實：別再熬夜！60到65歲是男性最艱困時期 這4件事越早做越好
「我平時身體挺硬朗的，怎麼說倒下就倒下？」一名年逾六旬的男性因突然不適送醫，滿臉不解地向醫師提出疑問。醫師則無奈搖頭表示，60到65歲正是男性健康風險大幅攀升的關鍵年齡段，若生活習慣稍有鬆懈，過去累積的問題往往在此時集中爆發。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不會老？陸53歲男子「童顏童聲」 罹患罕見疾病半世紀才確診
大陸重慶市永川區一名53歲男子李明（化名）因出生時遭遇臀位難產並伴有嚴重窒息，導致罹患罕見的垂體柄阻斷綜合症，但直至近期他才得知自己患有這種疾病。中天新聞網 ・ 2 小時前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 1 天前
真有魔力？她多年「被自己鼾聲雷動吵醒」 一躺「神奇沙發」卻爽睡5小時！醫揭原因
被自己的打呼聲吵醒，是什麼樣的痛苦？一名年輕女子多年來夜夜受折磨，直到在「神奇沙發」上意外睡著5小時，完全沒有被自己的鼾聲吵醒！她以為沙發會魔法，沒想到檢查結果揭露真正原因——竟然是「姿勢性睡眠呼吸中止症」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前