賴總統：海鯤號完成首次潛航測試 達成國防自主里程碑

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（30）晚於臉書發文指出，海鯤軍艦昨日完成首次「淺水潛航測試」，不僅是海軍造艦史的重要里程碑，也是臺灣國防自主的歷史時刻；今日也完成第2次潛航測試，後續將在符合安全與品質前提下，依程序達成全艦功性能驗證。賴總統也盼立法院盡速排審總預算案及國防特別預算，以支持國家發展。

賴總統表示，潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

賴總統強調，我們不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了臺灣的效率，讓世界看見我們守護國家的決心。今日海鯤軍艦繼續執行第2次潛航測試，也已經完成預設目標、並順利回港。

賴總統說，接下來，將依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質的前提下，達成全艦功性能驗證、以及後續交艦目標。許多國人也都非常期待海鯤軍艦正式交艦的那一天，這兩天在高雄港邊都有近百位鄉親、軍事迷在現場，熱情為海鯤軍艦加油打氣，令人感動。

賴總統也呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算，以及國內外高度支持的國防特別預算，支持國軍、也支持國家發展。

賴總統也籲請國人繼續為海軍、台船及所有工作夥伴打氣，期待海鯤軍艦順利完成任務、按期程交艦，繼續向深海推進，成為守護家園最堅實的力量。

賴總統指出，海鯤軍艦完成首次潛航測試，是臺灣國防自主的重要里程碑。（取自賴總統臉書）