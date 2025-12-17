賴總統：消除C肝年底申請認證 讓世界看見台灣

（中央社記者陳婕翎台北17日電）總統賴清德今天表示，台灣提前達成世衛消除C肝目標，獲亞太肝病聯盟肯定，行動計畫、資金、政策承諾與消除行動達最高標準，今年底將向西太平洋區署申請認證，讓世界看見台灣。

賴總統上午出席「台灣領航消除C肝」國際記者會，他在致詞時回顧1984年，台灣是全球首個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果顯著，不但成為世界衛生組織（WHO）全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力，有了更長足進步。

賴總統說，台灣今年可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提的2030年目標，提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。今天感觸很深，過去從醫時，C肝藥效還不夠好，副作用非常大，從政後一直關注C肝防治進展，期待台灣能全面消除C肝。

賴總統說，台灣消除C肝成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，國家行動計畫、資金挹注、政策承諾、消除行動4個層面都被評為最高等級標準，預計今年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康決心，向世界分享台灣經驗。

賴總統憶起前副總統陳建仁2016年的登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝行動，時任總統蔡英文表達支持，同年底政府即成立「國家消除C肝辦公室」；2017年起將C肝口服新藥（DAA）納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能得到足夠醫療服務，減緩C肝流行。

賴總統表示，他在2018年擔任行政院長時，核定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，提出精準公衛防治、防治一條龍、防治在地化的核心政策，全面推動C肝防治工作。歷任衛福部長一棒接一棒，今天的美好成果是集結各方力量。

賴總統感謝不分中央與地方衛生機關、各級醫療院所、民間團體積極投入，努力預防、篩檢、治療，歷經千辛萬苦才達成。政府持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥健保給付條件。至今已超過17.6萬人接受治療，治療成功率達98.4%。

賴總統提到，針對高盛行地區、山地、離島、矯正機關等特殊族群，為各族群量身打造C肝防治策略；再加上政府建立跨部門C肝消除進度資訊網絡，整合中央、地方與民間單位資料系統，強化資源配置，透過即時監測與政策調整，讓台灣的防治策略更創新、更具效率、更有韌性。

賴總統重申，健康是基本人權，更是普世價值，不只涉及一個國家人民的福祉，更攸關全人類的生存發展。台灣身為國際社會負責任的一員，過去幾年來，在全球疫情挑戰中，跟世界各國分享防疫物資、技術和經驗，持續對全球公衛體系帶來貢獻。（編輯：張雅淨）1141217