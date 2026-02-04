賴總統、温世政南投首同框 2/7宮廟參香祈福

民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，2月7日將與賴清德總統首度在南投同框參香拜廟。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，2月7日將在賴清德總統陪同下，到南投市福順宮、草屯鎮慶安宮參香祈福，之後還會到埔里鎮陳綢阿嬤基金會，參與更名揭牌，這也是賴總統與温世政首度在南投縣同框出席活動，盼讓南投各地鄉親認識在地好人才。

民進黨南投縣黨部表示，7日星期六上午10點50分，總統與温世政將到南投市軍功里福順宮參香，之後中午休息過後，下午1點35分再到草屯鎮北投里慶安宮祈福。

下午3點半，則會前往埔里鎮由陳綢阿嬤成立的良顯堂，出席財團法人陳網阿嬤社會福利基金會更名揭牌，以及陳網阿嬤紀念館開幕，希望透過拜廟與公開活動為南投祈福，也讓温世政照顧南投老少與民生經濟的理念，讓更多人知道。

