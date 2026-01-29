賴總統：為保住經濟成果 就要加強國防力量 (圖)

政治中心／綜合報導今天是立院會期結束前最後一場程委會，在野黨上演十度封殺總預算和國防特別條例，外傳因國民黨擋軍購有功，北京已經點頭讓國民黨組團赴中訪問、鋪陳鄭習會，下禮拜二就要出發！綠營痛批國民黨根本敗家子，拿台灣安全當伴手禮。立委（民）羅美玲：「每個星期的程序委員會，都在空轉。」立法院本屆會期倒數，最後一場程序委員會，朝野依舊為了1.25兆國防特別和總預算僵持不下。立委（民）羅美玲：「國共論壇因為國民黨不夠努力，國民黨今天擋滿十次，擋好擋滿，國家的安全居然可以，如此地來做交換被犧牲，真的是非常可恥。」立法院本屆會期倒數，最後一場程序委員會，朝野依舊為了1.25兆國防特別和總預算僵持不下。（圖／民視新聞）原來，外傳只要藍白十度封殺國防特別條例，北京就會點頭讓國民黨就率團赴中，為鄭習會鋪陳，沒想到結局真的照傳說中的劇本演出，國民黨將在28號，針對兩岸交流事項召開記者會說明。藍白人數優勢下，院版國防特別條例第十度在程序委員會卡關，根據平面媒體報導，新國共論壇將在2月2日到4日在北京登場，國民黨方面，將由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，偕同智庫副董事長李鴻源，以及主席辦公室特別顧問李德維出席，北京方面則由國台辦主任宋濤主持，儘管刻意降低政治性，不稱"國共論壇"、以智庫形式交流，但擋不住拿國安換政黨紅利的批評，民進黨猛轟，是不是成功擋下軍購，要開心到北京慶功？國民黨擋軍購換新國共論壇，綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮。（圖／民視新聞）立委（國）羅智強：「相關的媒體，也不用再繼續編小說，那國民黨對於台海安全，既要投資戰備也要投資和平。」立委（民）王定宇：「當你的鄰居都在乎你的安全，沒想到自己的家裡面出了敗家子，為了見上共產黨一面，拿台灣全體人民的安全，當作伴手禮，這是一個不折不扣，出賣國家的行為。」在野不顧削弱國家防衛能力的罵名，急著與敵對勢力交流，也難怪外界質疑，一再擋國防用意何在？原文出處：國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮 更多民視新聞報導空軍首度公布F-16戰機飛行員防寒飛行衣 今年3月底可全部到貨穿著羅智強不滿「台灣」101 陳致中回嗆：那兩個字就這麼難聽？總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言