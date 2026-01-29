賴總統：為保住經濟成果 就要加強國防力量

（中央社記者郝雪卿台中29日電）總統賴清德今天到台中市參香時指出，台灣去年的經濟成長率達7.47%，股市也衝破3萬2000點，為保住經濟成果不要被併吞，也要加強國防力量，因而提出國防特別預算。

賴總統今天由將參選台中市長的民進黨立委何欣純陪同到北屯區松竹寺參香，他說，此行前來感謝觀世音佛祖的保佑，讓他與蕭美琴當選正副總統，也祈求保佑何欣純順利當選台中市長，如果何欣純當選，中央也會全力支持，不只北屯區，還有大台中繼續繁榮下去。

廣告 廣告

總統表示，台中市去年發生非洲豬瘟，現在發生禽流感，過去發生非洲豬瘟時，中央政府義不容辭站在第一線，現在禽流感如有需要，中央政府一定義不容辭協助中市府克服種種困難。

對於政府最近完成對美關稅談判，總統指出，美國在談判中對台灣很支持，台灣能拿到這麼好的結果，一方面團隊用心做很好規劃，一方面台灣的產業實力太強了，美國政府知道台灣的重要性，對台灣很支持。

他表示，台灣去年的經濟成長率達7.47%，股市也衝破3萬2000點，所以他現在的工作，就是要照顧「中小微企業」。大科技公司本身就有競爭力，政府繼續提供機會；但他會全心來照顧中小微企業，大公司賺錢，小公司也要賺錢，台灣才會欣欣向榮。

總統認為，經濟好也要加強國防力量。過去擔任醫師時門診遇到老闆，賺錢很多，但健康不好也沒用。現在他做總統，經濟好，國防不好被併吞就浪費大家的打拚，為了保住經濟成果，國防就要好，所以他提出國防特別預算，要打造「台灣之盾」。萬一有飛彈發射過來，至少要有保護的傘。如同以色列那樣，有防禦系統可以攔截飛彈，就是要做「台灣之盾」。

總統還說，也要發展台灣自己的國防工業，除了對外採購，也要自己做。如果政府大力支持，台灣的產業一定有辦法擔起這個責任，讓國家更安全、經濟更發展、產業更升級。（編輯：龍柏安）1150129