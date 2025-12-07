賴總統：留「中華民國」助團結 鄭麗文：那就廢台獨黨綱

總統賴清德表示，民進黨為何不改「中華民國」的國號？（圖／東森新聞）





總統賴清德表示，民進黨為何不改「中華民國」的國號？是因為「中華民國」就寫在憲法，而這個名字有助團結台灣。曾喊「讓賴總統當上台灣國」主人的內政部長劉世芳也跟著改變先前態度，強調台灣目前國號，就是「中華民國」。對此國民黨主席鄭麗文質疑，民進黨如果真的認同中華民國，那就直接廢除台獨黨綱。

你是哪一國人?，台灣國人，中華民國人，還是中華民國台灣人?

總統賴清德vs.國民黨主席鄭麗文：「（台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法名字叫中華民國。）你真的認同中華民國憲法的核心價值嗎。（這個名字是寫在憲法裡面。）那我們就應該要認同中華民國。（留著這個名字，是有助於團結台灣。中華民國不是像賴總統說的，名稱只是這個名稱而已。」



總統說，民進黨不改「中華民國」的國號，無論國名如何都代表台、澎、金、馬，2300萬人民。

總統賴清德vs.國民黨主席鄭麗文：「（沒有另行宣布台灣獨立的必要。）就直接廢除台獨黨綱。（台灣認同或是中華民國認同，其實都應該彼此尊重。）不要拿中華民國四個字，來玩廉價的政治遊戲。」

總統的話，讓曾喊「讓賴總統當台灣國的主人」的內政部長劉世芳7號表態，台灣是主權獨立國家，目前國號就是「中華民國」。

立委（國）徐巧芯：「都是這個嘴上一時爽，但是真正碰到深水區的時候，所有人還是要把自己的言論縮回來，既然你最後都是要承認中華民國的，為什麼你不一開始，就承認呢。」

藍委語帶諷刺，前民進黨立委林濁水分析，賴總統的話有地方講不清楚，確實我國號對外因應上，因無法迴避國際現實，故彈性使用，但對內把「團結」論述，搭上外交承認，話講太死，如今賴總統喊留住中華民國國號，助朝野團結，但朝野還沒迎來團結，就先卡在彼此心結。

