賴總統：留「中華民國」助團結 鄭麗文：那就廢台獨黨綱
總統賴清德表示，民進黨為何不改「中華民國」的國號？是因為「中華民國」就寫在憲法，而這個名字有助團結台灣。曾喊「讓賴總統當上台灣國」主人的內政部長劉世芳也跟著改變先前態度，強調台灣目前國號，就是「中華民國」。對此國民黨主席鄭麗文質疑，民進黨如果真的認同中華民國，那就直接廢除台獨黨綱。
你是哪一國人?，台灣國人，中華民國人，還是中華民國台灣人?
總統賴清德vs.國民黨主席鄭麗文：「（台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法名字叫中華民國。）你真的認同中華民國憲法的核心價值嗎。（這個名字是寫在憲法裡面。）那我們就應該要認同中華民國。（留著這個名字，是有助於團結台灣。中華民國不是像賴總統說的，名稱只是這個名稱而已。」
總統說，民進黨不改「中華民國」的國號，無論國名如何都代表台、澎、金、馬，2300萬人民。
總統賴清德vs.國民黨主席鄭麗文：「（沒有另行宣布台灣獨立的必要。）就直接廢除台獨黨綱。（台灣認同或是中華民國認同，其實都應該彼此尊重。）不要拿中華民國四個字，來玩廉價的政治遊戲。」
總統的話，讓曾喊「讓賴總統當台灣國的主人」的內政部長劉世芳7號表態，台灣是主權獨立國家，目前國號就是「中華民國」。
立委（國）徐巧芯：「都是這個嘴上一時爽，但是真正碰到深水區的時候，所有人還是要把自己的言論縮回來，既然你最後都是要承認中華民國的，為什麼你不一開始，就承認呢。」
藍委語帶諷刺，前民進黨立委林濁水分析，賴總統的話有地方講不清楚，確實我國號對外因應上，因無法迴避國際現實，故彈性使用，但對內把「團結」論述，搭上外交承認，話講太死，如今賴總統喊留住中華民國國號，助朝野團結，但朝野還沒迎來團結，就先卡在彼此心結。
更多東森新聞報導
強化應對中脅迫！民主黨新黨綱首納「對台6保證」
總統拋「留著中華民國助團結」 鄭麗文：那就廢台獨黨綱
川普上任將革命？共和黨新黨綱草案劍指中國
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 23 小時前 ・ 166
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 173
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 182
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 42
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 14
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 23 小時前 ・ 61
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 14
黨慶同框相擁掀高潮 盧秀燕籲團結挺鄭麗文、高喊2026非贏不可
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶活動，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾見狀情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭，指出國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。 在群眾簇擁、歡呼中，盧秀燕上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 10 小時前 ・ 1
賴清德認了「中華民國」！昔喊「總統當台灣國主人」劉世芳反應曝光
總統賴清德昨日表示，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今受訪，被問到過去曾說要總統當台灣國主人，怎樣看待賴清德的說法，她僅強調「我們就是台灣人」，國號叫做中華民國。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 19
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 3 小時前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 7 小時前 ・ 2
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 15 小時前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 9
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3