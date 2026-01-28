賴總統：盡速完成中央政府總預算審查 讓人民受到更好照顧

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（28）晚出席「臺北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」時表示，政府將善用經濟成果，持續改善投資環境，確保水電穩定與推動綠電、人力與土地供給，推動「AI新十大建設」、「亞太資產管理中心」與5大信賴產業；並呼籲立法院盡速完成中央政府總預算審查，共同讓臺灣更安全、經濟更發展、人民受到更好照顧，獲得更多國際肯定。

賴總統今晚在總統府國策顧問廖全平、內湖科技園區發展協會理事長歐淑芳、創會理事長吳林林等人陪同下，出席「臺北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」。賴總統指出，內湖科技園區自成立以來，規模持續壯大，迄今已有超過6500家廠商進駐，年產值高達新臺幣5.6兆元，並創造超過20萬個就業機會。這也反映在國家總體經濟上，去年我國經濟成長率預估為7.37%，據主計總處估算，實際成長率甚至將高於7.37%，高於日本、韓國、美國、歐洲與中國，實屬難得，這是國人與各行各業努力的成果。

賴總統說，經濟表現良好、政府稅收增加，便進一步推動各項經濟建設，讓整體發展動能得以延續，首要工作便是持續改善臺灣的投資環境。在水資源方面，「珍珠串計畫」已取得階段性成果；在能源方面，可確保電力穩定供應至少至2032年，並持續推動綠電計畫；同時，在人力、人才與土地方面，政府皆有長期規劃並持續推動，及維持相對穩定的匯率與適度的寬鬆貨幣政策，以降低產業與整體經濟的衝擊。

賴總統提到，政府積極推動「AI新十大建設」，希望在2040年前能夠培養50萬個AI應用人才，達到3個目標。第一，打造創新生態系，產生兆元產值的軟體平台。第二，協助100萬家以上的中小微型企業導入人工智慧，提高競爭優勢。第三，建立「智慧生活圈」，包括食衣住行育樂、健康、國防都導入人工智慧，讓臺灣生活能更便利，產業更有競爭優勢，環境也能夠大大改善。

賴總統進一步指出，近十年來臺灣的總體經濟表現亮眼，包括銀行資產、保險資產皆大幅成長，整體金融資產已接近130兆元。政府會持續推動基礎建設以均衡臺灣，並規劃導入1兆元民間資金執行公共建設；另外，也推動「亞太資產管理中心」，讓資金留在臺灣，並吸引國際資金來臺。此外，政府也積極發展5大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等，並持續推動生技醫藥產業，讓臺灣的經濟能夠更加蓬勃發展。

賴總統說，臺灣累積了那麼豐厚的經濟成果，我們要讓國家更安全，以保障臺灣的經濟發展及人民的生命財產安全，因此國防至關重要。政府推動「國防特別預算」，預計在8年內編列1.25兆元，打造「臺灣之盾」並將人工智慧導入國防體系，並推動國防工業自主。該筆預算除了是保家衛國、保護人民的預算，也是經濟發展的預算，透過工具機、基礎工業與國防工業的結合，將可促進產業順勢升級轉型。

賴總統進一步表示，美國的國家安全戰略非常清楚，印太的和平穩定要集體防禦、責任分攤，因此包括日本、韓國、菲律賓、澳大利亞等國都提高國防預算；美國為了確保國土安全，2027年國防預算將達到1.5兆美元。提高國防預算是各國的趨勢，希望國人也能夠給予支持。

賴總統強調，臺灣的經濟持續發展、國家要更安全，對人民也要提供更好的照顧，這是政府的職責。因此政府持續推動0到6歲國家一起養、私立大學學雜費補助、長照3.0、生育補助、老農津貼、國民年金給付等社會福利政策。賴總統也呼籲立法院盡速完成中央政府總預算案及國防特別條例草案的付委與審議，讓臺灣更安全、經濟更發展、人民受到更好的照顧，臺灣在國際上得到更多的肯定。

賴總統今晚出席「臺北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」，肯定內湖科技園區為國家、社會及經濟發展所做貢獻。（總統府提供）