賴總統：盼立法院早日通過相關預算 維護民眾健康福祉

總統賴清德今（15）日出席「癌症新藥基金週年感恩大會」時表示，政府對於癌症防治有完善規劃，包括提出「癌症治療三箭」及推動各項癌症精進策略，期達到提高癌症存活率的目標。然而，明年度中央政府總預算如未通過，相關計畫很有可能被延宕或中斷，廣大病友的健康權益勢必受到衝擊與影響；期盼各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾健康福祉為念，早日通過相關預算，讓臺灣在癌症防治的道路上走得更穩、更遠。

賴總統今日下午在臺大醫院國際會議中心出席「癌症新藥基金週年感恩大會」。賴總統致詞表示，目前癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，面對如此嚴峻的挑戰，他上任後在總統府成立「健康臺灣推動委員會」，將癌症防治列為優先施政項目之一，並且訂下2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴總統指出，政府提出「癌症治療三箭」，希望透過這些政策精進擴大癌症的預防、篩檢與治療，有效提升癌症防治效果，讓國人更健康。今年開始，癌症篩檢經費從28億元大幅擴增到68億元。今年1月到10月癌症篩檢服務已達479萬人次，比去年同期成長25.2%。更重要的是，次世代基因定序（NGS）已在去年5月納入健保給付，透過NGS輔助，臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」預估受惠2萬人。

賴總統進一步表示，政府也成立「癌症新藥基金」，今年已從公務預算挹注50億元到健保基金，明年度將再挹注50億元，更用平行審查制度加速納保給付，使癌症治療不受限於健保總額，讓臺灣的癌症用藥接軌國際指引，提供多元癌症新藥給付，降低病友的經濟負擔。

賴總統也提到，癌症新藥基金推動即將屆滿1年，截至今年10月止，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付將近122億元。後續將持續爭取預算挹注，癌症新藥基金的財源一定可以永續，請大家不用擔心。透過「癌症治療三箭」以及衛福部推動的各項癌症精進策略，相信必能達到提高癌症存活率的目標。

賴總統強調，除了要再次感謝與會所有團體多年來的支持與奉獻，讓臺灣在癌症防治的道路上可以走得更穩、更遠；也期待各團體發揮社會影響力，呼籲立法院以民眾的健康福祉為念，早日通過相關預算。

