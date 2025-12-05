賴總統：盼臺灣成為亞太推動腎臟健康重要力量

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（5）日出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨臺灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式時指出，腎臟病已是全球重大公共衛生挑戰，臺灣正積極從預防、整合照護、藥物政策到居家透析藍圖全方位推動改革；期盼臺灣在研究、臨床與政策層面，與各國深化交流，成為亞太地區推動腎臟健康的重要力量，為全球健康做出更多貢獻。

賴總統今日上午前往南港展覽館2館出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨臺灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式。賴總統致詞表示，腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織（WHO）已經將慢性腎臟病（CKD）納入全球健康決議，臺灣也有透析人口9萬多人，預估今年的相關費用將高達15億美元，直接影響著國民的健康福祉與生活品質。

賴總統提到，除了民間的努力之外，臺灣積極推動腎臟病防治政策，包括政府提供免費成人健康檢查，鼓勵國人及早篩檢。由於三高問題是腎臟病等重大疾病的風險因素，去年政府開始推動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題，並透過健康管理與醫療介入改善健康狀況。另外，在今年3月，擴大給付SGLT-2抑制劑於慢性腎臟病，希望多管齊下降低腎臟疾病的發生率和延緩疾病進程。

賴總統進一步指出，目前臺灣在年齡標準化透析發生率方面，已經從2005年的每百萬人口318人，下降到2022年的每百萬人口290人，就醫人數及總醫療費用的成長率也有下降的趨勢。

賴總統說，很榮幸與大家分享最新發布的《臺灣居家透析白皮書 （2026－2035）》，這份藍圖象徵著臺灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。

賴總統進一步表示，政府未來將致力實踐《臺灣居家透析白皮書》的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在2035年實現居家透析盛行率達到18%的目標。

最後，賴總統期盼，透過這次會議，讓臺灣在研究、臨床與政策層面與各國深化交流，進一步成為亞太地區推動腎臟健康的重要力量，一起為全球健康做出更多貢獻。